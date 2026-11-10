Alliance Police nationale : Ultimatum au gouvernement pour violences faites aux forces de l'ordre

Le syndicat Alliance Police nationale exige une audience avec le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez avant la fin de la semaine en raison des violences subies par les policiers.

Le syndicat Alliance Police nationale a publié un communiqué percutant ce mardi 10 novembre 2026, adressé directement au gouvernement français. Cette mise en demeure intervient dans un contexte de tensions sociales persistantes et de mobilisations contre le coût de la vie qui s'étendent sur plusieurs semaines à travers l'Hexagone.

Bilan sanglant entre le 17 et le 31 octobre

Les chiffres fournis par le syndicat mettent en lumière l'ampleur de la crise sécuritaire actuelle. Entre le 17 et le 31 octobre, plus de 1.500 policiers et gendarmes ont été blessés lors d'incidents répétés. Ces statistiques soulignent une recrudescence alarmante des agressions dirigées spécifiquement contre les forces de l'ordre durant cette période de vingt jours.

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Alliance Police nationale dénonce une violence qualifiée de brutalité inouïe par ses membres sur le terrain. Les rapports indiquent que les agents subissent des coups directs, des brûlures, des roulements de bâton et sont régulièrement hospitalisés après ces affrontements. Chaque samedi semble suivre le même scénario tragique selon la structure syndicale.

Demandes précises et deadline fixée au 14 novembre

L'organisation syndicale lance un ultimatum clair aux autorités étatiques. Elle exige impérativement d'être reçue par le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez avant la fin de la semaine en cours. Cette demande d'audience s'accompagne d'une exigence d'annonce officielle du gouvernement dans les mêmes délais.

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Outre la rencontre politique, Alliance Police nationale réclame l'augmentation immédiate de l'Indemnité de Service et de Sécurité (ISSP) à hauteur de 35 %. Le syndicat insiste sur le fait qu'un simple discours de soutien ou une promesse vague ne suffira pas à apaiser la colère des personnels concernés.

Réactions familiales et sentiment d'abandon institutionnel

Le communiqué met également en exergue la détresse des familles des fonctionnaires. Les conjoints guettent constamment le téléphone tandis que les enfants attendent le retour de leur parent. Cette anxiété quotidienne est exacerbée par des incidents graves comme celui survenu dramatiquement à Auch, où le domicile n'a plus constitué un refuge sûr.

Alliance Police nationale refuse de voir ses collègues servir de boucliers humains pour une République qui les remercie verbalement mais les oublie dans les actes concrets. La structure critique vivement l'inaction de l'État face à ces risques quotidiens encourus par les agents de sécurité.

Mobilisation inédite si aucune décision n'est prise

La menace d'une mobilisation nationale inédite plane désormais au-dessus des institutions. Si aucune annonce satisfaisante n'est formulée d'ici la fin de la semaine, Alliance Police nationale annonce qu'elle prendra toutes ses responsabilités pour engager ce mouvement social massif.

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Cette position de fermeté contraste avec les annonces gouvernementales récentes, telles que celle du Premier ministre concernant une augmentation du SMIC. Pour le syndicat, cette mesure ne répond pas aux besoins spécifiques des policiers fracassés sur le terrain. L'heure est donc à l'action directe pour ne plus subir la violence.