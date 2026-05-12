Alliance Nîmes Montpellier vs Bretons d'Hennebont: Demi-finale aller du Championnat de Pro A

The Alliance Nîmes Montpellier will face the Bretons d'Hennebont in the first leg of the semi-finals of the Pro A Championship, scheduled for Tuesday at 19:30. The match will take place between the World Cup final and the final 4 of the Champions League. The Lebrun brothers, who won the bronze medal in the team event at the World Championships in London, will play for the first time in their new jerseys as part of the ANMTT team.

Après avoir récupéré les frères Lebrun, arrivés directement de Londres où ils ont décroché le bronze des Mondiaux par équipes, l' Alliance Nîmes Montpellier défie les Bretons d'Hennebont en demi-finale aller du championnat de Pro A, ce mardi à 19 h 30.

'Ça va être un choc entre l'équipe qui a terminé première, qui a fait une superbe saison, et l'Alliance qui a réussi à décrocher la quatrième place en enchaînant les victoires lors des dernières journées', prévient le coprésident du club Alain Lauferon. 'Un peu déraisonnable' Ce match aller se retrouve coincé entre les championnats du monde par équipes et le final 4 de Ligue des champions, ce week-end à Sarrebruck.

'Ça fait deux énormes rendez-vous dans la semaine, auxquels on en rajoutera un troisième, avec le match retour le 19 mai au Parnasse, poursuit le coprésident. Et tout cela suit un championnat du monde qui a été plus qu'intense. Les frères Lebrun vont troquer le maillot de l'équipe de France contre celui de l'ANMTT.

'C'est quand même ultra-intensif, souffle Alain Lauferon. Je pense même que c'est un peu déraisonnable, mais c'est le calendrier qui nous l'impose', poursuit-il. Pour Alexis et Felix Lebrun, il va falloir enchaîner. Les deux frères ont rejoint leurs partenaires directement en Bretagne.

Reste à savoir s'ils seront dans les meilleures conditions pour jouer.

'C'est dantesque, énorme, titanesque, gargantuesque. Mais on fera pour le mieux', s'enflamme Alain Lauferon





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