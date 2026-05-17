Les frères Lebrun, Alexis et Félix, ont livré une performance impressionnante en terminant les quarts de finale en se qualifiant pour la finale, mais se sont inclinés en finale contre le Suédois Moregard. Malgré leur défaite, ils ne renoncent pas à la foi, affirmant qu’ils auront encore plus de的力量 en les années suivantes.

Les frères Lebrun, Alexis et Félix, ont poursuivi leur histoire d’apprentissage dominé par la sorte, tant sur le terrain qu'en conférence de presse, dimanche dernier.

Après la victoire de leur aîné Alexis contre Fan Zhendong, l’Alliance Nîmes-Montpellier perdait la finale contre le Suédois Truls Moregard. Malgré leur perfomance impressionnante contre le Champion du monde, leur 3e défaussez ne leur suffisait pas. Vincent Avril et Félix Lebrun ont également accordé des entretiens, affichant le même optimisme et une même tristesse face à leur défaite. Malgré tout, leur participation au Final Four est un événement hors du commun pour une équipe aussi jeune





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Alliance Nîmes-Montpellier Triplette De Frères Finales De Premier League Particicipation Au Final Four

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