Allez-y, chargez-moi : Julien Courbet réagit à la polémique après le témoignage du prêtre sur Xavier Dupont de Ligonnès

Julien Courbet reconnaît une erreur après qu'un prêtre a affirmé avoir vu Xavier Dupont de Ligonnès en 2022 et reçu sa confession. L'animateur assume les risques pris par son émission.

Ce mardi 2 juin 2026, Julien Courbet animait l'émission Appel à témoins sur M6, consacrée à l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès. Durant le programme, un prêtre a affirmé avoir vu Xavier Dupont de Ligonnès en 2022 et avoir reçu sa confession pour les meurtres de sa famille.

Cette déclaration a immédiatement suscité une polémique, d'autant que l'évêque de Carcassonne, mentionné dans le témoignage, a démenti les faits. Face à cette controverse, Julien Courbet a pris la parole pour reconnaître une erreur et assumer les risques pris par son équipe. Il a déclaré ne pas chercher d'excuses et savoir qu'il allait s'en prendre plein la gueule sur les réseaux sociaux.

Il a ajouté que le principe de l'émission est de récolter des témoignages et de les passer à l'antenne, mais que cette situation mérite une réflexion sur ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Stan Vigon, le rédacteur en chef, a confirmé que le prêtre avait finalement avoué ne pas être prêtre et avoir d'autres informations à donner. Cet incident relance les questions sur la fiabilité des témoignages dans les affaires criminelles non résolues.

L'affaire Dupont de Ligonnès, qui a débuté en 2011 avec la découverte des corps de la famille, reste l'un des dossiers les plus médiatisés en France. Xavier Dupont de Ligonnès, principal suspect, n'a jamais été retrouvé. Les recherches se poursuivent, avec des perquisitions récentes dans une abbaye en 2021. L'émission de Julien Courbet, qui vise à relancer l'enquête, a parfois été critiquée pour son approche sensationnaliste.

Cette fois, l'animateur semble conscient des dérives possibles. Il a conclu en affirmant que la formule de l'émission pourrait être revue à la suite de cet incident. Il a insisté sur le fait que des risques avaient été pris et que cela leur était revenu dans la gueule. Malgré cet incident, les recherches pour retrouver Xavier Dupont de Ligonnès continuent.

Les forces de l'ordre explorent toutes les pistes, y compris celle d'un suicide ou d'une vie recluse à l'étranger. L'émission de Courbet, bien que controversée, a le mérite de maintenir l'attention sur cette affaire non élucidée. Les réseaux sociaux se sont enflammés, certains soutenant Courbet, d'autres dénonçant une manipulation. L'avenir d'Appel à témoins est désormais incertain.

Cette affaire montre les défis du journalisme d'investigation télévisé, où la quête de scoops peut parfois conduire à des erreurs. Reste à savoir si ce nouveau rebondissement permettra de faire progresser l'enquête ou s'il ne fera qu'ajouter à la confusion





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