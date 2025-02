Allergies aux pollens: le printemps s'installe en avance dans l'Hexagone

Le risque d'allergies aux pollens est élevé dans 30 départements français en raison du climat doux et ensoleillé. Le RNSA met en garde contre la présence accrue de pollens de Cupressacées, tandis que Météo-France prévoit un temps ensoleillé et des températures printanières.

Les yeux qui piquent et les éternuements annoncent le printemps avant l'heure pour les habitants allergiques aux pollens dans 30 départements. En effet, l'ensemble des départements bordant la Méditerranée et une grande partie de l'ouest du pays ont été placés en vigilance rouge ce dimanche 16 février par le Réseau National de Surveillance Aérobiologique ( RNSA ).

Le risque d'allergie est élevé du sud-ouest au sud-est du pays en raison de la présence accrue de pollens de Cupressacées (cyprès, genévriers…). Quant aux pollens de frêne, d'aulne et de noisetier, le risque est actuellement considéré comme moyen. Ce phénomène de précocité pourrait s'expliquer par le climat doux, sec et ensoleillé que connaît ces derniers jours une grande partie du sud de l'Hexagone. « Les belles journées ensoleillées, douces et venteuses favorisent la dispersion des pollens dans l'air », a expliqué le RNSA. Samuel Monnier, ingénieur au sein de l'association loi 1901, va même plus loin et prévient qu'« à partir de fin mars, on a les platanes qui entrent en floraison, les chênes qui prennent le relais fin mars, début avril ». Dans le même temps, Météo-France prévoit jusqu'à vendredi prochain un ciel dégagé, un léger vent sur une grande partie du pays et des températures quasi printanières. Des annonces qui ne devraient pas arranger les personnes multi-allergiques. Pour ces dernières, il est conseillé d'aérer les pièces de vie environ dix minutes chaque jour, de limiter les activités sportives ou encore de rincer ses cheveux après avoir été exposé aux pollens. Quant aux personnes les plus sujettes aux pollens, il est conseillé de prendre des médicaments antihistaminiques ou de procéder à une éventuelle cure de désensibilisation





