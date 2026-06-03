Allaitement et sport de haut niveau : une athlète des JO de Paris 2024 raconte la chute de sa densité osseuse

Amalie Iuel, athlète danoise ayant participé aux JO de Paris 2024, a vu sa densité osseuse chuter après avoir allaité son fils. Elle témoigne de son corps en 'mode survie' et souligne l'importance de la nutrition.

Devenue maman peu avant le début des Jeux olympiques de Paris 2024, une athlète danoise a vu sa densité osseuse considérablement diminuer après avoir commencé à allaiter son enfant.

Amalie Iuel, spécialiste du 400 mètres haies et du relais 4x400 mètres, s'apprête à quitter la piste après plus de dix ans à haut niveau. Championne d'Europe par équipes en 2019, cette athlète de 32 ans a récemment annoncé que cette saison était sa dernière avant de ranger définitivement ses pointes au placard. Sur la fin de sa carrière, elle a également dû composer avec la naissance de son premier enfant, Storm, en 2023.

"Pendant la période où j'allaitais Storm, j'ai ressenti que cela demandait énormément d'énergie à mon corps et que j'étais en déficit énergétique", a expliqué Amalie Iuel à NRK. Grâce à une mesure DXA, le verdict est tombé : sa densité osseuse avait complètement chuté, ce qui pouvait être dangereux pour sa pratique de l'athlétisme à haut niveau. Cette expérience lui a fait prendre conscience de l'importance cruciale de la nutrition pour les athlètes de haut niveau.

"Il est important de rappeler à quel point la nutrition est essentielle à l'entraînement et à la performance. L'entraînement détruit les tissus ; la nourriture et le repos les reconstruisent", résume-t-elle. Elle ajoute que "le corps peut arrêter certaines fonctions parce qu'il passe dans une sorte de mode survie", et que "l'apparence des athlètes qui performent au plus haut niveau" peut parfois envoyer "un mauvais message aux jeunes filles".

Amalie Iuel participera à partir de demain à la Ligue de diamant de Rome, avant de mettre un terme à sa carrière. Elle se projette désormais sur sa fin de saison, puis profitera de sa famille.

"Je ressens aussi une immense gratitude. Pour tout ce que le sport m'a apporté. Et au milieu de toute cette nostalgie, il y a aussi quelque chose de très beau : la perspective d'un nouveau chapitre. Plus de temps avec Storm.

Avec Aksel. Avec ma famille et mes amis. Plus de temps pour faire toutes ces choses qu'il a souvent fallu mettre de côté", a-t-elle écrit sur ses réseaux sociaux fin mai. Le cœur, le corps et l'esprit apaisés, elle tourne la page de sa carrière sportive avec sérénité, tout en laissant un message fort sur les défis physiques que rencontrent les athlètes, notamment les mères, dans le sport de haut niveau





ladepechedumidi / 🏆 49. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Allaitement Densité Osseuse Athlète JO Paris 2024 Mode Survie

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Charli xcx a préparé son nouvel album, “Music, Fashion, Film”, en 10 jours à ParisOctobre 2025. En pleine Fashion Week, Charli xcx se réfugie entre les murs du studio Rue Boyer, dans le XXème arrondissement parisien. En à peine plus d'une semaine, elle aurait confectionné son septième album studio.

Read more »

Fusillade à la Kalachnikov à Nîmes au Chemin-Bas-d’Avignon en avril 2024 : trois suspects écroués sur fond de tentative d’homicide en bande organiséeLa police judiciaire a relancé une affaire de fusillade qui date du 16 avril 2024. Cinq suspects ont été interpellés mardi dernier. Retour sur l’enquête pour tentative de meurtre. Trois individus écroués.

Read more »

Orthez : un mur consolidé suite aux inondations de 2024 au parking de la PoustelleJusqu’à la fin de la semaine, la communauté de communes réalise un chantier au parking de la Poustelle à Orthez. Il vise à consolider un mur de soutènement fragilisé par des inondations de 2024

Read more »

Ouverte en septembre 2024, la supérette Api de Saint-Pierre-en-Val va déjà fermer ses portesOuverte en septembre 2024, la supérette Api à Saint-Pierre-en-Val, c’est déjà terminé. Elle fermera ses portes au début du mois de juillet.

Read more »