Allaitement à la Gare de Nantes : une Mère Expulsée d'une Boutique SNCF

Une sage-femme a été expulsée d'une boutique SNCF à la gare de Nantes alors qu'elle allaitait son bébé. Bien que l'allaitement en public soit légal en France, la mère s'est retrouvée confrontée à des employés de la SNCF qui lui ont demandé de partir sans lui proposer d'alternative. La SNCF s'est dit «navrée» de la situation et a ouvert une enquête interne.

Un acte naturel, recommandé par l'OMS, mais qui continue de poser problème. Une mère qui attendait son train à la gare de Nantes a été priée de quitter une boutique de la SNCF parce qu'elle allaitait son nourrisson, rapporte Ouest-France, comme le relaye Merci pour l'info. Cette sage-femme de 32 ans s'était installée «au chaud» dans l'espace de vente pour nourrir son bébé âgé de 3 mois, le 17 janvier dernier. «Il y avait environ sept salariés, quatre clients.

Les quatre chaises à disposition étaient vides», raconte la jeune femme. Voyant la scène, une agente de la SNCF se dirige vers la maman pour lui indiquer qu'elle ne peut sans doute pas rester ici. Aussitôt informée, la hiérarchie de cette employée intervient pour faire partir la mère de famille. «Vous ne pouvez pas faire ça ici, il faut que vous partiez, me dit-elle. Sans me proposer d’alternative», témoigne la sage-femme, «choquée, décontenancée» et «outrée de la situation». «Je me suis mise à pleurer en remettant mon bébé dans la poussette», confie-t-elle à nos confrères. La trentenaire trouve finalement refuge dans un café de la gare et informe une agente de la situation, qui l’aurait alors signalé auprès de l’astreinte SNCF. De son côté, la société ferroviaire, contactée par BFMTV, s’est dite «navrée» d’apprendre de cette mésaventure. «Une recherche interne a été lancée afin de déterminer avec précision et comprendre ce qui a abouti à cette situation», a-t-elle ajouté. La SNCF a ensuite tenu à rappeler qu’il n’existe «pas de règle spécifique en la matière à la SNCF : ce sont les mêmes qui s’appliquent pour toutes dans les espaces publics». En clair : la loi française n’interdisant pas l’allaitement dans l’espace public, la pratique y est donc autorisée.Pour lutter contre ce type de situations, plusieurs propositions de loi ont été déposées. L’une en 2021 proposait la création d’un «délit d’entrave à l’allaitement dans l’espace public et les lieux recevant du public, puni de 1 500 euros d’amende». Elle prévoyait également d’inscrire dans la loi que l’allaitement «en public n’est pas constitutif d’une infraction en France». Mais cette proposition de loi n’a jamais été votée. En 2023, une autre visant «à protéger et à sensibiliser à la pratique de l’allaitement maternel» reprenait les mêmes dispositions que le texte précédent et insistait aussi sur l’amélioration de l’information des mères sur l’allaitement. Pour l'heure, aucune loi n'encadre spécifiquement l'allaitement dans les lieux publics





