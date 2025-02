Aliments contre le reflux acide : 7 options pour soulager les brûlures d'estomac

Les brûlures d'estomac et le reflux gastro-oesophagien peuvent être très désagréables. Heureusement, certains aliments peuvent aider à soulager ces symptômes naturellement. Cet article explore les aliments recommandés pour atténuer les inconforts digestifs et les bonnes pratiques à adopter pour prévenir les brûlures d'estomac.

Régurgitations acides, douleurs à l'estomac, sensations de brûlure... Le reflux gastro-oesophagien et les aigreurs qui l'accompagnent sont particulièrement incommodants. Heureusement, certains aliments peuvent aider à les soulager naturellement au quotidien. Voici une liste d'aliments à privilégier pour atténuer ces inconforts digestifs.

Comprendre les brûlures d'estomac et le reflux acide Selon le Dr Gérald Kierzek, médecin urgentiste et directeur médical de Doctissimo, les brûlures d'estomac résultent d'un trouble digestif appelé reflux gastro-oesophagien. 'Ce trouble survient lorsque l'acide gastrique, normalement présent dans l'estomac pour faciliter la digestion, remonte dans l'œsophage', explique-t-il. Ce phénomène, appelé pyrosis en langage médical, provoque des sensations de brûlure souvent désagréables. L'alimentation joue un rôle essentiel dans l'apparition et la prévention de ces symptômes. 'Les brûlures sont souvent déclenchées par des repas trop copieux ou riches en graisses', précise le médecin. Pour éviter ces inconforts, voici les aliments recommandés par la diététicienne Amy Shapiro, interviewée par le HuffPost US. Les aliments à privilégier contre le reflux acide 1. Les céréales complètes Riches en fibres, l'avoine, le riz brun et les légumes facilitent la digestion et absorbent l'excès d'acide gastrique. 'Les céréales complètes sont faciles à digérer et ne créent pas d'acidité dans l'organisme', souligne Amy Shapiro. 2. Les aliments riches en eau Les fruits et légumes contenant une forte teneur en eau, comme la pastèque, le concombre et la laitue, contribuent à diluer l'acide gastrique et à apaiser l'estomac. 3. Les yaourts peu gras Le yaourt et le lait écrémé peuvent soulager l'œsophage et neutraliser l'acidité. 'Privilégiez les versions pauvres en matières grasses, car les graisses peuvent aggraver le reflux', prévient la diététicienne. 4. Le gingembre et le thé au gingembre Le gingembre frais est reconnu pour ses propriétés digestives. 'Un thé au gingembre après un repas peut aider à calmer l'estomac', recommande Amy Shapiro. 5. Les légumes verts et les légumes-racines Les épinards, brocolis, carottes et panais possèdent des propriétés alcalines qui aident à réguler l'acidité. 'Les légumes-feuilles améliorent la digestion et préviennent le reflux', ajoute la spécialiste. 6. L'aloe vera Connu pour ses vertus apaisantes sur la peau, l'aloe vera a un effet similaire sur l'œsophage. 'Ajoutez du jus d'aloe vera à un smoothie pour un effet calmant immédiat', conseille la diététicienne. 7. La camomille et le fenouil Le thé à la camomille apaise l'estomac et favorise une digestion sereine, tandis que le fenouil aide à équilibrer l'acidité des plats. Adoptez de bons réflexes au quotidien Outre une alimentation adaptée, Amy Shapiro recommande quelques habitudes essentielles pour prévenir les brûlures d'estomac : En adoptant ces bonnes pratiques, vous pourrez profiter pleinement de vos repas tout en limitant les inconforts digestifs





BRÛLURES D'estomac REFLUX ACIDE ALIMENTS SANTÉ DIGESTION

