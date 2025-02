Alimentation: Guide Complet Pour une Assiette Santé

Découvrez les clés d'une alimentation saine et équilibrée, des conseils pour composer vos menus quotidiens aux aliments indispensables pour préserver votre santé. Explorez les bienfaits des aliments tels que le son d'avoine, les graines de courge ou les amandes, et apprenez à gérer votre cholestérol, vos intestins et bien plus encore.

L'alimentation est la première des médecines. Bien manger est ainsi la clé pour préserver son corps et éviter de nombreuses maladies. Quelles sont les bonnes habitudes à prendre au quotidien ? Comment composer des menus équilibrés ? Tous nos conseils pour une assiette santé. Un taux trop élevé de 'mauvais' cholestérol ou LDL traduit souvent une hygiène de vie ou des habitudes alimentaires déséquilibrées.

Bien se nourrir ou faire du sport permettent sans aucun doute de réduire le risque de maladies cardiovasculaires. Mais savez-vous comment faire baisser votre taux de cholestérol ? Doctissimo vous livre 10 conseils utiles. Le son d'avoine est l'écorce des grains des céréales, en l'occurrence, de l'avoine. Riche en fibres solubles, le son d'avoine renferme des vitamines et minéraux, et se révèle être un allié minceur de taille ! Découvrez ses bienfaits en détail et comment l'intégrer dans votre alimentation au quotidien. Beaucoup de gens ignorent encore que l'alcool fait grossir. Certaines boissons sont d'ailleurs beaucoup plus caloriques que d'autres. La teneur en calorie (Kcal) dépend de plus critères : la teneur en sucre, mais également la teneur en alcool. Les boissons ayant une teneur en sucre et en alcool élevées sont sans surprise celles qui sont les plus caloriques. Entre son odeur difficilement supportable, et sa carapace sertie d'épines : le durian n’est pas un fruit naturellement attractif. Pourtant, il est particulièrement prisé en Asie du Sud Est, où il est d’ailleurs surnommé le'roi des fruits'. Il y serait d’ailleurs responsable chaque année de plusieurs décès par excès de consommation. Quelle est la composition nutritive du durian ? D’où lui vient son odeur nauséabonde ? Est-il réellement dangereux ? Où le trouver en France ? Nos réponses. Le syndrome de l’intestin irritable est un trouble digestif qui se caractérise par des douleurs abdominales, un dérèglement du transit et des ballonnements. Pour atténuer ces symptômes, adopter une alimentation saine et ciblée est un atout. Quels sont les aliments à privilégier et quels sont ceux à limiter ? Les réponses de Florence Foucaut, diététicienne-nutritionniste. On sait que l’équilibre alimentaire est la clé pour préserver sa forme et sa santé. Mais, concrètement, que faut il mettre dans son assiette ? En quelle quantité ? Y a-t-il des aliments à privilégier et d’autres à éviter ? Les réponses à vos questions. Avec l’arrivée des fêtes de fin d’année, c’est l’occasion de mettre des huîtres au menu. Car en plus de ravir nos papilles, ces coquillages renferment des bienfaits forme et beauté dont on ne serait pas douté ! La preuve par 5. Riches en protéines, en acides gras insaturées, en vitamines et minéraux, la graine de courge regorge de bénéfices santé et forme. Quels sont ses bienfaits, ses dangers et ses contre-indications ? A quelle fréquence faut-il les consommer et en quelle quantité ? Les réponses de Raphaël Gruman, diététicien-nutritionniste. Les reins sont des organes émonctoires, ce qui signifie qu’ils participent à l’élimination des déchets et toxines présents dans l’organisme. Certains aliments peuvent lui apporter main forte. Quels sont-ils ? Quels sont leurs atouts forme et santé ? Comment les consommer ? Tour d’horizon avec Raphaël Gruman, diététicien-nutritionniste. Comme tous les fruits oléagineux, les amandes sont réputées pour leurs nombreuses qualités nutritionnelles et leurs bienfaits santé. Pour autant, elle suscitent la controverse et sont aussi accusées d’être néfastes à forte dose. Les amandes peuvent elles faire grossir ? Contiennent-elles du cyanure ? Faut-il s’en méfier ? Le diététicien nutritionniste Raphael Gruman démêle le vrai du faux. Flavonoïdes, zinc, sélénium… vous avez certainement entendu parler de ces fameux antioxydants censés protéger notre organisme du vieillissement prématuré, contre les radicaux libres. Mais comment tout cela fonctionne ? Quel est leur rôle au sein de notre corps et quels sont leurs bienfaits pour la santé ? Dans quel type d'alimentation les retrouve-t-on ? On vous explique tout. Depuis plusieurs années, certains composés sont parés de toutes les vertus : les polyphénols. Très abondants au cœur des fruits et légumes, ils protégeraient contre de nombreuses maladies. Découvrez tous leurs bienfaits et où les trouver. Quand on souffre de cholestérol, on doit réapprendre à bien se nourrir. Même'au régime', vous pouvez encore faire de bons déjeuners et de bons dîners ! Voici quelques idées et suggestions qui vous permettront de manger (presque) comme tout le monde, et sans vous priver ! Il suffit de savoir faire les bons choix ! Découvrez quels sont vos meilleurs alliés à table





