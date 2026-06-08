La boutique chinoise célèbre offre une remise de 9% sur la console de jeux notée 5/5. La Nintendo Switch 2 revient à 474,71 euros, contre 544,84 euros initialement.

Aliexpress propose la Nintendo Switch 2 à un prix très bas, la rupture de stock est imminente. La boutique chinoise célèbre offre une remise de 9% sur la console de jeux notée 5/5.

La Nintendo Switch 2 revient à 474,71 euros, contre 544,84 euros initialement. En plus de la remise, les acheteurs bénéficient de la livraison à domicile rapide et gratuite, ainsi que d'une garantie de remboursement en cas de perte ou de dégradation du colis. La console embarque de nombreuses nouveautés, notamment un écran de 7,9 pouces avec une résolution 1080p, un taux de rafraîchissement de 120 Hz et des manettes Jy-CON aimantées.

La Nintendo Switch 2 est également compatible avec la télévision, permettant une résolution 4K. Aliexpress est le site marchand officiel des bons plans, et cette remise sur la Nintendo Switch 2 est un exemple de l'enseigne qui frappe fort. La console de jeux offre un design reconnaissable et une bonne ergonomie, permettant un confort optimal lors de la jouissance de jeux vidéo.

La Nintendo Switch 2 est une excellente option pour les amateurs de jeux vidéo, et la remise proposée par Aliexpress en fait un choix encore plus attractif





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