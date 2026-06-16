Alice Taglioni's Grand Return and Podcast Appearance

Alice Taglioni, accompanied by her partner Laurent Delahousse, attended a dinner gala for the 'Un rien c'est tout' association at the Musée de l'Armée aux Invalides. She also appeared on a podcast, honoring her partner for his frank and insightful comments.

Plutôt que d'illuminer les salles obscures, c'est dans l'intimité d'un studio d'enregistrement qu' Alice Taglioni opère son grand retour artistique. Invité dans le podcast, elle a profité de ce moment pour honorer son compagnon, Laurent Delahousse , dont les remarques franches et percutantes ont agi comme un véritable électrochoc.

Le 5 juin dernier marquait un tournant pour la comédienne avec. Témoin privilégiée de ses séances de travail quotidiennes à la maison, Laurent Delahousse l'a directement confrontée à son talent de compositrice. Tous les jours, tous les jours, tu fais du piano. Moi je t'entends composer des trucs.

Qu'est-ce que tu fais ? Le présentateur du JT lui faisait simplement réaliser Elle avoue volontiers que la présence de son compagnon reste la clé de voûte de leur organisation. Elle a pu se consacrer pleinement à l'écriture de ses chansons pour offrir ce premier opus à son public. Jacky, est-ce que je peux t'embrasser ?

: les révélations de l'animateur Jacques Jakubowicz sur son baiser surprise avec Mylène Farmer Le pire, c'est chaque jour qui passe sans toi : l'hommage déchirant d'Audrey, épouse de Bruno Salomone, trois mois après sa disparition Alice Taglioni et Laurent Delahousse au dîner de gala de l'association 'Un rien c'est tout' au musée de l'armée aux Invalides. Alice Taglioni, Laurent Delahousse et Cécile Duffau au dîner de gala de l'association Un Rien C'est Tout au Musée de l'Armée à Paris, le 07 mars 2024.

Un rien c'est tout est une association à but non lucratif créée en septembre 2016 et implantée à Bordeaux. Depuis 2017, plus de 3,7 millions d'euros de dons collectés pour 270 projets solidaires réalisés, hébergés sous quatre grandes causes : le droit à la dignité, l'enfance, la santé et l'environnement. Le principe : proposer aux clients des partenaires de donner un euro ou d'arrondir le prix des achats. Tous ces petits riens permettent de gérer de grands projets.

Cécile Duffau et Vincent Lindon au dîner de gala de l'association 'Un rien c'est tout' au musée de l'armée aux Invalides. Marie Drucker au dîner de gala de l'association 'Un rien c'est tout' au musée de l'armée aux Invalides. Marc-Olivier Fogiel au dîner de gala de l'association 'Un rien c'est tout' au musée de l'armée aux Invalides. Gilles Lellouche et Alizée Guinochet au dîner de gala de l'association 'Un rien c'est tout' au musée de l'armée aux Invalides.

Rosalie Varda au dîner de gala de l'association 'Un rien c'est tout' au musée de l'armée aux Invalides. Cécile Duffau et Patrick Timsit au dîner de gala de l'association 'Un rien c'est tout' au musée de l'armée aux Invalides. Anthony Delon au dîner de gala de l'association 'Un rien c'est tout' au musée de l'armée aux Invalides. Emmanuel Chain au dîner de gala de l'association 'Un rien c'est tout' au musée de l'armée aux Invalides.

Bertrand Burgalat et Vanessa Seward au dîner de gala de l'association 'Un rien c'est tout' au musée de l'armée aux Invalides. Fabrice Santoro au dîner de gala de l'association 'Un rien c'est tout' au musée de l'armée aux Invalides. Elsa Zylberstein et Cécile Duffau au dîner de gala de l'association 'Un rien c'est tout' au musée de l'armée aux Invalides. Thomas Sotto au dîner de gala de l'association 'Un rien c'est tout' au musée de l'armée aux Invalides.

Cécile Duffau et Alexandre Bompard au dîner de gala de l'association 'Un rien c'est tout' au musée de l'armée aux Invalides. Bernard Cazeneuve au dîner de gala de l'association 'Un rien c'est tout' au musée de l'armée aux Invalides. Nadia d'Alincourt et Jean-François Copé au dîner de gala de l'association 'Un rien c'est tout' au musée de l'armée aux Invalides. Vincent Lindon au dîner de gala de l'association 'Un rien c'est tout' au musée de l'armée aux Invalides.

Enrique Martinez au dîner de gala de l'association 'Un rien c'est tout' au musée de l'armée aux Invalides. Alice Taglioni, Laurent Delahousse au dîner de gala de l'association 'Un rien c'est tout' au musée de l'armée aux Invalides. Laurent Delahousse au dîner de gala de l'association 'Un rien c'est tout' au musée de l'armée aux Invalides. Alice Taglioni au dîner de gala de l'association 'Un rien c'est tout' au musée de l'armée aux Invalides.

Alice Taglioni, Laurent Delahousse, Cécile Duffau au dîner de gala de l'association 'Un rien c'est tout' au musée de l'armée aux Invalides. Alice Taglioni, Laurent Delahousse au dîner de gala de l'association 'Un rien c'est tout' au musée de l'armée aux Invalides. Alice Taglioni, Laurent Delahousse au dîner de gala de l'association 'Un rien c'est tout' au musée de l'armée aux Invalides.

Alice Taglioni, Laurent Delahousse au dîner de gala de l'association 'Un rien c'est tout' au musée de l'armée aux Invalides. Cécile Duffau et Marie Drucker au dîner de gala de l'association 'Un rien c'est tout' au musée de l'armée aux Invalides. Gilles Lellouche au dîner de gala de l'association 'Un rien c'est tout' au musée de l'armée aux Invalides





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