Alice Taglioni est revenue sur le drame de sa vie : la disparition tragique de Jocelyn Quivrin, le père de son premier fils Charlie. Décédé dans un accident de voiture en 2009, l'acteur a laissé un vide immense dans l'existence de la comédienne qui, aujourd'hui, peut compter sur son compagnon Laurent Delahousse pour cultiver son bonheur.
Il est décédé quand il avait 8 mois : Alice Taglioni brise le silence sur la mort de Jocelyn Quivrin , le père de son premier fils, Charlie Dans les colonnes de La Tribune du Dimanche, Alice Taglioni est revenue sur le drame de sa vie : la disparition tragique de Jocelyn Quivrin , le père de son premier fils Charlie .
Décédé dans un accident de voiture en 2009, l'acteur a laissé un vide immense dans l'existence de la comédienne qui, aujourd'hui, peut compter sur son compagnon Laurent Delahousse pour cultiver son bonheur. Vidéo Voici - VOICI - "J’ai voulu donner ça à mon fils" : Alice Taglioni revient sur son projet très intime après le décès de son compagnon Jocelyn Quivri
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