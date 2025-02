Alice Fauconnier : Retour à la Nature et aux Plantes Sauvages

Alice Fauconnier, artiste et passionnée de plantes sauvages, invite à découvrir ses connaissances et ses recettes dans son ouvrage « Sauvage ». Ce livre est un guide pratique et esthétique pour apprendre à identifier, cueillir et cuisiner les plantes comestibles.

Alice Fauconnier, une artiste du vivant, invite à un retour à la nature à travers son ouvrage « Sauvage ». À la fois esthétique et savant, ce « précis illustré d’un retour à la nature » propose une exploration fascinante du monde végétal et de ses multiples usages. Dans la vallée d’Ossau, en Béarn, Alice, peintre, illustratrice, graphiste et professeure de dessin, nous guide dans une balade-cueillette de plantes comestibles.

Alice, passionnée par les plantes sauvages, partage ses connaissances et ses recettes simples, omnivores et végétales, pour nous encourager à découvrir les bienfaits de la nature. Elle souligne l'importance de reconnecter avec les traditions ancestrales de cueillette et de consommation de plantes sauvages. En effet, elle considère que notre alimentation moderne, souvent industrielle et déséquilibrée, a des conséquences néfastes sur notre santé et notre bien-être. « Sauvage » est un véritable manifeste en faveur d'un retour aux sources, un appel à réapprendre à connaître et à utiliser les ressources naturelles qui nous entourent. De la lamier tacheté au lamier à têtes rouges, en passant par l'ortie, la pulmonaire, la benoîte et la ravenelle, Alice dévoile les secrets de ces plantes comestibles et propose de délicieuses recettes pour les cuisiner. Son ouvrage est une invitation à renouer avec une alimentation plus saine, plus respectueuse de l'environnement et plus en harmonie avec notre nature. Elle envisage même un tome 2 dédié à la survie, où elle s'attaquera aux plantes utilisées pour la construction d'abris, la fabrication d'outils et la production de médecine naturelle.





