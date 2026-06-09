Algérie vs Bolivie: Match amical annulé, à huis clos, à la veille de la Coupe du monde 2026

La rencontre amicale entre l'Algérie et la Bolivie, prévue mercredi soir à Kansas City, ne sera pas diffusée. La partie sera disputée à huis clos, à la veille du début de la Coupe du monde 2026, pour des raisons de sécurité. Les supporters des Fennecs ne pourront pas voir le dernier match de préparation de leur équipe, qualifiée pour la Coupe du monde 2026.

La rencontre amicale entre l' Algérie et la Bolivie mercredi soir à Kansas City ne sera pas diffusée. Cette affiche sera jouée par ailleurs à huis clos, à la veille du début de la Coupe du monde 2026.

Les supporters des Fennecs ne pourront pas voir le dernier match de préparation de leur équipe. Qualifiée pour la Coupe du monde 2026, l'Algérie dispute un match amical contre la Bolivie mercredi soir à Kansas City (dans la nuit de mercredi à jeudi en France, à 2h).

La partie sera disputée à huis clos et il n'y aura pas de retransmission télé, comme rapporté parLe huis clos a été décidé pour des raisons de sécurité, avec des équipes sur place qui sont entièrement mobilisées sur les derniers préparatifs de la Coupe du monde 2026. Aucune chaîne de télévision ne peut par ailleurs diffuser la rencontre, à six jours de l'entrée en lice de l'Algérie dans ce Mondial, face à l'Argentine (le 17 juin à 3h).

Les médias ne seront pas autorisés non plus à assister à ce match. La sélection algérienne a atterri dans la nuit de dimanche à lundi à Kansas City (Missouri). De nombreux fans attendaient la délégation à l'aéroport et un fervent comité d'accueil était présent à Lawrence (Kansas), ville choisie pour le camp de base des Fennecs.s’entraîneront à Rock Chalk Park, un complexe situé près de l’University of Kansas.

Après leur entrée en lice face à l'Argentine, championne du monde en titre, l'Algérie affrontera la Jordanie le 23 juin (5h) puis l'Autriche le 28 juin (4h). Coupe du monde 2026: le timing surprenant de l'Algérie, qui annonce la prolongation de Petkovic avant même le MondialCoupe du monde 2026: la petite phrase de l'Algérien Ibrahim Maza qui enflamme les médias argentins Les Fennecs disputeront pour la cinquième fois la Coupe du monde.

Lors de leur dernière participation, en 2014, ils avaient réalisé leur meilleur résultat, atteignant les huitièmes de finale. UBB: deux camps opposés, atmosphère glaciale... derrière le sacre européen, une saison minée par les tensions internes Coupe du monde 2026: la Fifa confirme que l'arbitre somalien Omar Artan ne pourra pas participer au Mondial après s'être vu refuser l'entrée sur le sol américain Michel Platini porte plainte contre le président de la Fifa Gianni Infantino, juste avant la Coupe du monde 202





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