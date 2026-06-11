Algérie: victoire convaincante contre la Bolivie (4-0) avant la Coupe du monde 2026

L'Algérie a signé une victoire convaincante en amical contre la Bolivie (4-0) dans la nuit de mercredi à jeudi. Portés par un doublé d'Amine Gouiri, les Fennecs ont brillé à quelques jours de leur entrée en lice dans la Coupe du monde 2026.

L' Algérie a signé une victoire convaincante en amical contre la Bolivie (4-0) dans la nuit de mercredi à jeudi. Portés par un doublé d' Amine Gouiri , les Fennecs ont brillé à quelques jours de leur entrée en lice dans la Coupe du monde 2026.

Un succès qui fait du bien au moral. Après une victoire de prestige face aux Pays-Bas (1-0), l'Algérie a enchaîné par une démonstration face à la Bolivie (4-0). Arrivés aux Etats-Unis avant le début du tournoi, le secteur offensif s'est aussi mis en évidence. En particulier Amine Gouiri, auteur d'un doublé en deux minutes (56e et 58e) pour tuer tout suspense après l'ouverture du score d'Aïssa Mandi.

Seul bémol de ce match, personne ou presque ne l'a vu puisqu'il a été disputé à huis clos. Après les deux buts de l'attaquants marseillais, l'autre promesse algérienne Anis Hadj Moussa y est également allé de son but à l'heure de jeu. Avant de revenir sur son état d'esprit avant le Mondial, Amine Gouiri a apprécié la performance de son équipe et a souligné que deux buts apportaient de la confiance.

Cependant, il reste toujours des choses à améliorer. Après le choc face au tenant du titre, dans la nuit de mardi à mercredi, l'Algérie défiera la Bolivie dans un groupe à leur portée et possède une vraie chance de se qualifier pour les seizièmes de finale. Le tout en s'offrant une potentielle revanche contre la sélection autrichienne, 44 ans après le dernier match de préparation de l'Algérie.

Le tout en s'offrant une potentielle revanche contre la sélection autrichienne, 44 ans après le dernier match de préparation de l'Algérie





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