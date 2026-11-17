L'Algérie reçoit le Togo pour la 4e journée des éliminatoires CAN 2027. Découvrez les infos sur la date, l'heure, la chaîne TV beIN SPORTS et les enjeux du groupe I.

L' Algérie affronte le Togo au stade de Kégué à Lomé ce mardi 17 novembre à 17h00. Cette rencontre marque la quatrième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) 2027. Les Fennecs cherchent à consolider leur place en tête du groupe I et à se rapprocher de la qualification directe.

Un enjeu majeur pour le groupe I de la CAN 2027

Le premier match disputé samedi dernier en Algérie s'est soldé par une victoire des Fennecs sur le score minimal de un but à zéro. Ramy Bensebaïni a inscrit l'unique but de la partie à un quart d'heure de la fin de la rencontre. Cette performance permet à l'équipe d'Algérie, dirigée par Brahim Hemdani, d'accumuler sept points actuels. Une nouvelle victoire contre le Togo offrirait aux Algériens une option sérieuse pour sécuriser leur qualification à la CAN 2027.

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La stratégie offensive du Togo devant son public

Les Éperviers, entraînés par Patrice Neveu, tentent de renverser la tendance en profitant de l'avantage du terrain. Ils souhaitent prendre leur revanche et revenir dans la course aux premières places du classement. Pour ce faire, Patrice Neveu doit rendre son attaque plus efficace. Le Togo se doit de déjouer la solidité défensive de l'équipe algérienne qui a fait preuve d'une grande rigueur lors du premier choc.

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Informations pratiques pour les spectateurs et téléspectateurs

Le coup d'envoi officiel est prévu pour 17h00, heure française, ce 17 novembre. Les amateurs de football peuvent suivre cette rencontre en direct sur la chaîne beIN SPORTS 1. Le match est également accessible en streaming via le site officiel de la chaîne. L'application mobile beIN SPORTS permet également de regarder l'échange dans les règles de l'art.

Analyse des dynamiques de qualification pour la CAN 2027

Ce second rendez-vous en quelques jours teste la résilience des deux sélections nationales. Les Algériens veulent confirmer leur supériorité dans le groupe I après leur succès inaugural. Les Togolais, quant à eux, doivent absolument prendre des points précieux à domicile pour maintenir leurs espoirs de qualification. La dynamique actuelle favorise nettement les hommes de Brahim Hemdani qui arrivent en confiance au Togo.