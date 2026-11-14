Algérie Togo CAN 2027 : Bensebaini victorieux pour la première place

L'Algérie domine le Togo 1-0 grâce à un but de Bensepaimi lors des éliminatoires CAN 2027. La victoire conforte les Fennecs au sommet du groupe pour novembre.

L'équipe nationale algérie nne de football, surnommée les Fennecs, a remporté une victoire cruciale face au Togo ce samedi 14 novembre. Cette rencontre faisait partie de la troisième journée des éliminatoires pour la Coupe d'Afrique des Nations 2027. Les Algérie ns ont ainsi confirmé leur domination dans leur groupe qualificatif.

Dominance algérienne et but décisif

Le match s'est joué sur un score de 1 à 0 en faveur de l'Algérie. Les Fennecs ont largement dominé le jeu, mais il a fallu attendre la 76e minute pour voir le premier but de la partie. Cette longue période sans réalisation a testé la patience des supporters présents.

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C'est le défenseur Ramy Bensebaini qui a fait la différence à ce moment charnière de la rencontre. Il a ouvert le marcador après avoir réceptionné un centre de grande qualité au deuxième poteau. Cette action précise a permis de faire sauter le verrou défensif togolais.

Confiance et positionnement au groupe

Ramy Bensebaini, ancien joueur du Stade Rennais en France, a inscrit le seul but de l'histoire de ce match. Ce succès est vital pour moraliser le groupe dirigé par l'entraîneur Brahim Hemdani. Les Fennecs partaient avec deux points acquis précédemment, incluant une victoire et un match nul.

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Les joueurs algériens avaient à cœur de ne rien laisser au hasard lors de cette réception. Leur objectif était clair : conforter leur première place au classement du groupe. La victoire permet aux hommes de Brahim Hemdani de conserver cette tête de série essentielle pour la suite de la qualification.

Impact pour les éliminatoires CAN 2027

Cette performance renforce considérablement la confiance collective de l'équipe nationale. En remportant ce match contre le Togo, l'Algérie envoie un signal fort aux autres concurrents du groupe. La qualification pour la CAN 2027 semble se dessiner progressivement sous la conduite de Brahim Hemdani.

Les prochaines échéances seront déterminantes pour confirmer cette dynamique ascendante. Les Fennecs devront maintenir ce niveau d'exigence pour garantir leur présence sur le continent. Cette victoire à domicile reste un pilier solide pour la suite du parcours qualificatif vers la CAN 2027.