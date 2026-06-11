Alexy (Top Chef) évoque son échec contre Viviana en finale

Alexy, le jeune chef catalan de Top Chef, revient sur son douloureux échec contre Viviana en finale, en récoltant le plus faible score depuis l'introduction du système de gain proportionnel aux votes. Il évoque son stratégie et ses leçons apprises.

On s'est fait dépasser : Alexy ( Top Chef ) revient sur son douloureux échec contre Viviana en finale, Alexy s'est incliné en finale face à Viviana , ne récoltant que 30,70 % des suffrages, soit le plus faible score depuis l'introduction du système de gain proportionnel aux votes.

Le jeune chef catalan est revenu, pour sa finale contre Viviana, l'Italienne haute comme trois pommes mais aussi déterminée qu'un pitbull. Alexy avait pourtant derrière lui un concours dont il n'aura pas à rougir. Celui qui a autorisé Viviana à chevaucher vers la victoire, et Léa, anciens de la saison, ont formé la garde rapprochée de la jeune cheffe et se sont attelés à la création de son repas.

Pour le plat principal, elle a parié sur l'alliance ultra classique du chocolat et de la framboise. Alexy lui avait mis au point un terre et mer, un bar avec un artichaut farci à la joue de bœuf, et sabayon de feuilles d'artichaut. Riz au lait avec riz soufflé, glace au lait ribot, amande et siphon. Télé-Loisir





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