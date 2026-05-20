Alexis Yetna élu MVP de la saison régulière en Nationale Masculine 1

Alexis Yetna, à 28 ans, est élu MVP de la saison régulière par la FFBB en Nationale Masculine 1. Un palmarès qui va couronner cette saison fracassante pour lui, avant de rejoindre Elite 2 sous les couleurs de La Rochelle.

Une saison fracassante avec un potentiel incroyable, Alexis Yetna a débuté sa carrière professionnelle en France par le plus bel honneur. Ffbb, la Fédération Française de Basket ball, a officiellement élu Alexis Yetna MVP de la saison régulière de Nationale masculine 1.

Son leadership dans le championnat a été reconnu par les entraîneurs et les médias. Alexis Yetna, qui s'est démarqué comme le véritable point de repère du rebondbigourdane tout au long de la saison, est champion du rebond et se classe quatrième sur les meilleures évaluations du championnat. Sa statistique impressionnante de 13,6 points, 9,5 rebonds et 19,1 évaluation moyenne par match ne peut qu'impressionner. Il distribue 1,8 passes et enregistre 1,1 interception.

Son impact a été felt plus particulièrement dans ses six matchs à plus de 30 points d'évaluation. Ses performances ont marqué les esprits notamment sa prestation magistrale contre Pôle France où il a réalisé 24 points et 14 rebonds. Il a également marqué des passages avec ses 17 points et 12 rebonds contre le leader Fos-sur-Mer. Une saison hors du cout que leur talent n'a pas mis en abyme très longtemps.

Certaines équipes, notamment Le Stade Rochelais, ont rapidement fait le déplacement de cet intérieur très complet, athlétique et actif. Encore seule de poursuivre le développement de son talent. Avant d'y rejoindre la Charente, Alexis Yetna vise de porter l'UTLP tant bien que mal le plus loin possible cette fin de saison. Avec courage et détermination, il espère porter son équipe la plus loin possible dans cette finale.

[Arthur Puybertier, journaliste rookie de Besbasket, vous follow depuis l'actualité Basket, Nationale 1 et NCAA en en déduisant lehunger pour comprendre le développement du basket et les liaisons avec la NBA. ”





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