Alexis Romao et Dimitri Payet honorent les meilleurs U17 et U19 du pays

Une pluie star a défilé ce jeudi soir dans les travées de l'Orange Vélodrome pour assister à la 2e édition du Trophée Espoir du Football, qui récompense les meilleurs U17 et U19 du pays. Parmi eux, les anciens Marseillais Alexis Romao et Dimitri Payet, venus 'tout d'abord féliciter les joueurs pour tout le travail accompli', tout en leur demandant de conserver leur part d'insouciance : 'Gardez ce sourire tout au long de cette longue carrière qui s'offrira peut-être à vous'. L'ancien capitaine de l'OM a remis à Antoine Valero son trophée de meilleur joueur U19, lui qui a également triomphé dans la catégorie des attaquants. Son compère d'attaque Ugo El Kadmiri, qui a de son côté découvert la Ligue 1 ces dernières semaines, aurait également mérité d'être élu grâce à une saison pleine dans sa catégorie (14 buts en 15 matches). Il s'est tout de même consolé avec une place dans l'équipe type U19, dans laquelle ne figure pas le troisième Marseillais Milan Leccese. Joyau du centre de formation phocéen, le U17 Samy Bedja n'a pas, non plus, été récompensé.

Une pluie star a défilé ce jeudi soir dans les travées de l'Orange Vélodrome pour assister à la 2e édition du Trophée Espoir du Football , qui récompense les meilleurs U17 et U19 du pays.

Parmi eux, les anciens Marseillais Alexis Romao et Dimitri Payet, venus 'tout d'abord féliciter les joueurs pour tout le travail accompli', tout en leur demandant de conserver leur part d'insouciance : 'Gardez ce sourire tout au long de cette longue carrière qui s'offrira peut-être à vous'. L'ancien capitaine de l'OM a remis à Antoine Valero son trophée de meilleur joueur U19, lui qui a également triomphé dans la catégorie des attaquants.

'C'est une immense fierté de recevoir ce trophée des mains de Dimitri Payet, sachant que je suis originaire d'ici, s'est réjoui le buteur. J'étais ramasseur lorsqu'il jouait, c'est moi qui lui donnais les ballons.

' Une récompense méritée pour l'ancien du Burel, qui a empilé 14 buts en 17 rencontres de championnat cette saison et découvert le National 3 avec la réserve de l'OM. Son compère d'attaque Ugo El Kadmiri, qui a de son côté découvert la Ligue 1 ces dernières semaines, aurait également mérité d'être élu grâce à une saison pleine dans sa catégorie (14 buts en 15 matches).

Il s'est tout de même consolé avec une place dans l'équipe type U19, dans laquelle ne figure pas le troisième Marseillais Milan Leccese. Joyau du centre de formation phocéen, le U17 Samy Bedja n'a pas, non plus, été récompensé





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