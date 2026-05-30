Le champion d'Europe du 3 000 m steeple, Alexis Miellet, revient sur la piste après une fracture de fatigue et la naissance de sa fille. Il sera au départ du meeting Ligue de diamant de Rabat ce dimanche.

Le champion d'Europe du 3 000 m steeple , Alexis Miellet , revient sur la piste après une fracture de fatigue et la naissance de sa fille.

Il sera au départ du meeting Ligue de diamant de Rabat ce dimanche. Miellet avait décidé de quitter le 1 500 m pour tenter le pari du 3 000 m steeple en 2024. Il avait réussi son coup, malgré son statut de débutant, et avait même remporté la médaille d'or aux Championnats d'Europe. Mais la naissance de sa fille, Ambre, en mars dernier, a changé son approche de l'athlétisme.

Il a dit que quand il est fatigué sur la séance et que ça ne s'est pas très bien passé, il pense à autre chose en rentrant. Il est quelqu'un qui relativise beaucoup et arrive vite à se retourner vers de nouveaux objectifs. Miellet a également parlé de sa blessure l'année dernière, qui l'avait stoppé juste avant le meeting de Monaco.

Il a dit que les premiers jours, il avait gardé l'objectif des Mondiaux en tête, mais qu'il avait vite fait les comptes et compris que ce n'était pas possible. Il a finalement pu reprendre mi-septembre et a appris qu'il allait devenir père le même jour où l'IRM tirait un trait sur sa saison. Il est reparti au combat, comme d'habitude, et a eu un bon hiver jamais loin de chez lui, à Dijon.

Il a également remporté une médaille mondiale grâce au relais mixte aux Mondiaux ce cross et est maintenant aux portes d'une nouvelle saison où il remettra son titre européen en jeu à Birmingham. Miellet a dit qu'il y pense au titre car il a forcément envie de les regagner, mais qu'il ne met pas de pression particulière par rapport à ça.

Il a également parlé de ses objectifs avant le meeting Ligue de diamant de Rabat, qui sera seulement le 9e steeple de sa carrière. Il a dit qu'il a un chrono sous les 8'10'' dans le viseur et que pour le reste, sa vie a évidemment un peu été bousculée, notamment ses nuits





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