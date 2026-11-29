L'enseignant Alexis Juret est mis en examen pour assassinat dans l'affaire de la disparition de son épouse, Laure Zacchello. Enquête, profil et témoignages.

Alexis Juret a été formellement mis en examen pour assassinat dans le dossier concernant la disparition de son épouse, Laure Zacchello. Cet événement marque une étape judiciaire majeure dans l'enquête sur la disparition de la jeune femme survenue le 21 juin 2024. L'homme, professeur de sciences, fait face à des accusations graves liées à la mort et à la disparition du corps de sa femme.

Profil complexe entre enseignement et survie

Alexis Juret présente un profil professionnel et personnel singulier qui a suscité de nombreuses questions au cours de l'instruction. Il est enseignant dans un lycée et a servi comme officier de réserve au sein de la gendarmerie nationale. Cet homme de la quarantaine, père de trois enfants, entretenait également de fortes passions pour la chasse et le tir sportif. Son intérêt pour le survivalisme, défini par le procureur de la République de Bayonne en 2024 comme un loisir sans dimension idéologique, a été mis en lumière. Il possédait un arsenal légal stocké dans deux armoires verrouillées de sa maison d'Urrugne, dans le Pays basque.

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Témoignages divergents sur la personnalité

Les descriptions de l'entourage d'Alexis Juret sont diamétralement opposées concernant sa nature. Son avocat, Me Antoine Tugas, a défendu un homme cultivé et sportif, affirmant que son intérêt pour la survie n'était qu'une activité de plein air transmise à ses enfants. Il a qualifié les accusations d'exagération, comparant son client à un simple boy-scout plutôt qu'à un personnage de film d'action. En revanche, l'entourage de Laure Zacchello dresse un portrait bien plus sombre. Michel Zacchello, le père de la victime, décrit son beau-fils comme un mâle alpha fier et rigide.

Conflit conjugal et divorce en cours

La dynamique du couple s'est considérablement dégradée après leur installation à Urrugne en 2022. Les rapports entre Alexis Juret et Laure Zacchello, ancienne infirmière dans les armées, se sont durcis au fil du temps. Le couple avait décidé de divorcer en 2024, peu avant la disparition de la jeune femme. Les proches de Laure relatent un climat anxiogène au sein du foyer, citant des écrits témoignant de la rigidité décisionnelle de l'enseignant. Emilie Tauzia, cousine de la victime, a précisé que les décisions prises par Alexis Juret ne toléraient aucune discussion.

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Défense et conditions de détention provisoire

Alexis Juret conteste farouchement toute implication dans la disparition de son épouse. Sa famille, hospitalisée lors de l'audience, a sorti du silence pour défendre son innocence. Sa sœur, Aurélie Juret, a assuré que son frère assumerait sa culpabilité s'il était coupable et a dénoncé une instruction menée à charge. Elle a également critiqué les conditions de sa détention provisoire, alléguant qu'elles provoquaient une dégradation rapide de sa santé physique et mentale. Les avocats d'Alexis Juret n'ont pas commenté directement ces allégations lors de nos contacts.

Perspectives judiciaires et avenir de l'enquête

La requalification des faits en assassinat constitue une évolution juridique importante sans affecter la présomption d'innocence de l'homme pour le moment. Les enquêteurs continuent d'examiner des indices clés tels que des traces de sang, des résidus de tirs et un second téléphone. Le procès de l'affaire est actuellement attendu pour la fin de l'année 2027 ou au cours de l'année 2028. En l'état actuel de l'enquête, Laure Zacchello, âgée de 43 ans, reste introuvable deux ans après les faits.