Alexis Juret, suspect principal de la disparition de Laure Zacchello, est poursuivi pour assassinat. Le procès aux assises est prévu pour fin 2027 ou 2028 à Urrugne.

Le dossier judiciaire entourant la disparition de Laure Zacchello, résidente d' Urrugne dans les Pyrénées-Atlantiques, entre dans une nouvelle phase cruciale avec la requalification des charges pesant contre son époux. Alexis Juret, actuellement incarcéré depuis le début de l' enquête, est désormais mis en examen pour assassinat, alors qu'il était précédement poursuivi pour meurtre sur conjoint. Cette évolution majeure de la qualification juridique intervient plus de deux ans après que la mère de trois enfants, âgée de 43 ans, ait disparu le 21 juin 2024.

Requalification vers l'assassinat et préméditation

Cette qualification pénale d'assassinat implique explicitement que la justice estime la mort de Laure Zacchello avoir été préméditée par Alexis Juret. Contrairement au meurtre, l'assassinat suppose une intention de tuer conçue de longue date ou réfléchie avant l'acte. Pour les enquêteurs, cette requalification reflète la accumulation de preuves suggérant que le drame n'est pas survenu de manière impulsive. L'ex-réserviste de la gendarmerie a toujours nié toute implication dans la disparition de son épouse, affirmant son innocence à chaque audience.

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Les magistrats instructeurs ont donc basculé leur hypothèse vers un crime organisé, ce qui aligne l'inculpation avec les indices matériels trouvés sur les lieux du domicile conjugal. Cette décision prépare le terrain pour une procédure devant la cour d'assises, où la notion de préméditation sera centrale dans les débats futurs. Le procès est actuellement attendu pour la fin de l'année 2027, voire 2028, selon les délais de la procédure pénale française.

Preuves matérielles et contexte conjugal conflictuel

L'enquête repose sur une série de constatations troublantes survenues le matin du 21 juin 2024, lorsque Laure Zacchello a déposé ses enfants à l'école avant de retourner au domicile familial. Peu de temps après, Aurélie Juret, la sœur du suspect, a découvert son frère Alexis inconscient dans le jardin avec une blessure à la tête. L'homme se prétendant amnésique, les enquêteurs ont trouvé la voiture de Laure stationnée et ses affaires personnelles, comme son téléphone et ses papiers d'identité, à l'intérieur de la maison.

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Des analyses forensiques ont révélé la présence de traces de sang à plusieurs endroits stratégiques : sur la poignée de porte de la chambre des enfants, dans les armoires fortes ouvertes sans effraction et sur le tapis de sol côté passager du véhicule. Un marteau retrouvé à l'arrière de la demeure présentait également des traces biologiques, bien que leur origine exacte n'ait pas été établie publiquement. Ces éléments contredisent la thèse d'un départ volontaire de la victime.

Le contexte relationnel entre les époux a également joué un rôle déterminant dans la suspicion. Laure Zacchello, ancienne infirmière militaire, traversait une séparation particulièrement conflictuelle avec son mari depuis plusieurs mois. Ses proches et ses écrits laissent entendre qu'elle vivait dans la peur, dormant sur le canapé pour surveiller les mouvements de son conjoint. Ce climat de terreur domestique a renforcé l'hypothèse d'un acte violent dirigé contre elle par son époux.

Profil du suspect et perspectives du procès

Alexis Juret présente un profil qui a retenu l'attention des enquêteurs dès les premières heures de l'affaire. Professeur de physique-chimie et ancien officier de réserve de la gendarmerie, il est également chasseur et pratiquant de tir sportif. Son intérêt pour le survivalisme lui a conféré une connaissance approfondie des forêts et des reliefs des Pyrénées-Atlantiques, une expertise potentiellement utilisée pour dissimuler le corps de la victime.

Malgré l'absence du corps de Laure Zacchello et la disparition totale de toute trace physique à ce jour, la justice maintient la détention provisoire d'Alexis Juret. Toutes ses demandes de remise en liberté ont été systématiquement rejetées, soulignant le danger qu'il représente aux yeux des magistrats. L'enquête se termine et le dossier sera prochainement transmis à la juridiction de jugement.

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La suite logique de cette procédure judiciaire sera le procès aux assises, où la culpabilité d'Alexis Juret sera jugée sur la base des éléments recueillis durant ces deux années d'instruction. La qualification d'assassinat pourrait entraîner des peines particulièrement lourdes si la préméditation est confirmée par les jurés. L'issue de ce procès déterminera la vérité sur le sort tragique de Laure Zacchello, disparue il y a maintenant plus de deux ans dans les Pyrénées-Atlantiques.