Alexandre Douguine : L'Alliance Trump-Poutine et la Mort de l'Occident

Alexandre Douguine, un idéologue russe influent, prédit la mort de l'Occident et une alliance entre la Russie de Poutine et l'Amérique de Trump. Son analyse inquiétante révèle une vision du monde où l'Europe perd son rôle et où la Russie exerce une influence croissante.

Depuis son élection, une euphorie se propage parmi les cercles intellectuels proches du Kremlin. Alexandre Douguine, l'un des idéologues russes les plus renommés, se montre même enthousiaste envers le président américain. Et ce n'est pas un hasard. Cet ultranationaliste à la longue barbe de prophète voit ses projets prendre forme progressivement. Il est l'auteur de nombreux ouvrages qui prônent l'impérialisme russe et son influence sur les dirigeants de Moscou est réelle.

Ses attaques contre les valeurs progressistes, le libéralisme et la démocratie sont également partagées par les partis d'extrême droite en Occident. Dans un texte publié récemment sur Substack, une plateforme américaine de publication, ce théoricien proclame la « mort de l'Occident ». « L'Ukraine doit nous appartenir », affirme-t-il. Ce qui suit, sous sa plume, est révélateur et inquiétant sur la nouvelle architecture du monde : « La Russie de Poutine reste inchangée, elle reste la même qu'avant. En fait, dans un certain sens, elle devient un modèle pour la nouvelle “Grande Amérique”. Nous avançons désormais dans la même direction. Seuls les Américains le font rapidement, avec leur génie caractéristique, tandis que nous avançons progressivement et prudemment. En conséquence, je crois que l'avenir prévisible du monde moderne est une alliance entre la Russie de Poutine et l'Amérique de Trump. » Fervent traditionaliste, théoricien du choc civilisationnel entre l'Occident et la Russie, Douguine se réjouit de la « véritable révolution conservatrice » qui se déroule à Washington. « Trump et ses alliés (aux États-Unis) ont radicalement modifié le cours de l'Occident collectif à 180 degrés. De plus, l'Occident en tant qu'entité n'existe tout simplement plus », indique-t-il. Après des années de guerre froide, la paix chaude entre Américains et Russes, qu'il souhaite ardemment, pourra s'accomplir pleinement une fois que la question ukrainienne sera réglée. Pour Douguine, qui reflète parfaitement la pensée des hommes du Kremlin, « l'Ukraine doit nous appartenir et à personne d'autre. Ni à l'Europe, ni à l'Amérique ». Et l'Europe, dans tout ça ? « Comme l'a dit Poutine, les élites européennes ne sont que des chiots qui remuent la queue devant leur maître américain. Eh bien, laissons-les remuer la queue – cela ne nous concerne pas en fin de compte. Mais l'Ukraine, la Biélorussie, et une partie de l'Europe de l'Est nous appartiennent définitivement dans la nouvelle carte de la redistribution mondiale. Cela ne fait aucun doute. » – nous n'y voyons aucune objection. Et même si l'Europe occidentale devenait américaine, nous n'y verrions probablement pas d'objection non plus. » Le propagandiste russe termine sa démonstration par ce constat qui devrait faire réfléchir les dirigeants européens : « Si l'Europe cesse d'exister en tant que sujet, alors c'est de sa faute, c'est elle qui l'a provoqué. Soit l'Europe sera grande, soit elle cessera tout simplement d'exister. » Pour le coup, on ne peut que lui donner raison





ALEXANDRE DOUGUINE RUSSIA POUTINE TRUMP OCCIDENT EUROPE UCRANIE IMPÉRIALISME Géopolitique

