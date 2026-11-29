Découvrez comment Alexandra Fisher De Chazelles transforme les vitrines d'Alès pour Noël. Une artiste cévenole qui partage sa passion peinte pour la joie des habitants du Gard.

Alès, dans le département du Gard, accueille dès maintenant une transformation visuelle unique à l'approche de la saison hivernale. L'artiste plasticienne et comédienne Alexandra Fisher De Chazelles s'est récemment attelée à la mission de redonner vie aux façades commerciales du bassin alésien. En cette période de l'année, elle est l'une des figures majeures qui habillent les devantures de créations artistiques spécifiques aux fêtes de fin d'année.

Début novembre, cette artiste originaire de la région, âgée de soixante ans, a déjà posé ses pinceaux sur la devanture du Comptoir de Mathilde, situé rue du Docteur-Serres. Cette intervention marque le début d'une série de réalisations qui animeront le centre-ville. Son travail ne se limite pas à une simple décoration ; il s'agit d'une véritable mise en scène visuelle conçue pour éveiller la joie et l'émerveillement chez les passants.

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Une passion artistique née dans les années 90

La vocation d'Alexandra Fisher De Chazelles pour la décoration de vitrines de Noël remonte aux toutes débuts des années quatre-vingt-dix. Alors qu'elle étudiait l'art dramatique à Paris, une expérience inattendue a déclenché son intérêt pour ce medium spécifique. Elle fréquentait régulièrement une brasserie située rue Vavin, dans le sixième arrondissement de la capitale française.

La propriétaire de cet établissement lui avait demandé d'embellir les grandes baies vitrées de la façade. Cet appel d'offres informel a constitué le point de départ d'une nouvelle aventure professionnelle pour l'artiste. Elle a acheté ses premiers pinceaux spécifiquement pour cette mission, ce qui a initié une cascade de nouvelles opportunités dans le quartier.

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Le bouche-à-oreille a rapidement opéré parmi les commerçants du secteur. Dès l'été suivant, elle a été contactée beaucoup plus tôt dans l'année pour préparer les décors de la période festive. Deux ans plus tard, sa réputation s'était suffisamment consolidée pour qu'elle soit citée dans un article publié par une publication gratuite de la capitale. Elle se souvient particulièrement de ses créations rue de Lancry, dans le dixième arrondissement, où elle supervisait la décoration de toutes les vitrines de cette artère commerçante.

Le retour aux sources et la réinstallation en région

Après une période parisienne intense, l'artiste a tiré un trait sur ce type de créations lors de son retour au pied des Cévennes en deux mille cinq. Elle avait alors choisi de mettre cette activité de côté pour se consacrer à d'autres projets artistiques. Cette pause s'est prolongée pendant plusieurs années, jusqu'à ce qu'un événement familial vienne bouleverser cette décision.

Une amie a mis Alexandra Fisher De Chazelles en relation avec Le Comptoir de Mathilde, un commerce qui recherchait activement une personne capable de décorer sa vitrine située en plein cœur d'Alès pour l'approche de Noël. Cette connexion a relancé la mécanique qu'elle avait initiée à Paris, mais cette fois-ci à une échelle adaptée à la région. Le succès de sa première installation a permis de réactiver son réseau de commerçants locaux.

L'année précédente, elle avait déjà réalisé une douzaine de décorations dans le bassin alésien, confirmant sa position centrale dans le paysage festif de la ville. Cette répétition du processus parisien, mais ancrée dans le territoire local, a permis à son art de trouver un nouveau souffle auprès des habitants et des visiteurs de la zone commerciale.

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Techniques, contraintes et impacts pour la communauté

Le processus créatif d'Alexandra Fisher De Chazelles repose principalement sur l'utilisation de peinture acrylique, un médium qui offre à la fois la flexibilité nécessaire et la résistance requise pour l'extérieur. La durée de réalisation de chaque œuvre varie considérablement selon la complexité du projet. Elle peut passer entre une demi-journée et une journée entière sur une seule vitrine, en fonction de la surface à couvrir et des exigences spécifiques.

La nature des commandes est extrêmement diversifiée. Certains commerçants ont des visions très précises de ce qu'ils souhaitent voir apparaître sur leur façade. D'autres, notamment des enseignes nationales, imposent des thèmes spécifiques qu'elle doit intégrer à sa conception. Elle adapte alors sa création artistique en fonction de ces contraintes commerciales tout en y laissant son empreinte personnelle.

Malgré les contraintes techniques et temporelles, l'artiste insiste sur le plaisir qu'elle retire de cette activité. Elle explique que voir les gens passer et sourire devant les vitrines est une source de joie immense. Pour elle, l'art est fondamentalement un acte de partage ; on ne crée pas uniquement pour soi-même, mais pour offrir une expérience émotionnelle aux autres.

Les œuvres de cette saison seront visibles jusqu'à la mi-décembre, ou au plus tard une semaine avant Noël. Cette temporalité courte est inhérente à la nature éphémère de ce type d'installation artistique. Alexandra Fisher De Chazelles reconnaît que cette disparition rapide des créations laisse une petite part de tristesse, mais elle accepte ce cycle comme faisant partie intégrante de son métier et de la magie des fêtes.