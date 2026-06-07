Alexander Zverev remporte son premier Roland-Garros après une finale épique contre Flavio Cobolli

L'Allemand Alexander Zverev a enfin remporté un titre du Grand Chelem en dominant l'Italien Flavio Cobolli lors d'une finale marathon à Roland-Garros. Ce succès intervient après un tournoi perturbé par les forfaits et les éliminations précoces des principaux favoris.

Le tournoi de Roland-Garros 2025 a été marqué par une finale messieurs inattendue entre l'Allemand Alexander Zverev , numéro 3 mondial, et l'Italien Flavio Cobolli , une première pour les deux joueurs dans un match pour le titre majeur.

Zverev, après trois échecs en finale de Grand Chelem, a remporté son premier titre en s'imposant après un marathon de 4h19 sur le score de 6-1, 4-6, 6-4, 6-7, 6-1. Le tournoi avait été bouleversé par le forfait de Carlos Alcaraz, blessé, et les éliminations précoces de Jannik Sinner et Novak Djokovic, victimes de la chaleur. Zverev, grâce à son expérience et à sa puissance, a démarre fort en remportant le premier set rapidement.

Cobolli a réagi en gagnant le deuxième set, puis a poussé Zverev à un tie-break serré dans le troisième. Le quatrième set a vu l'Italien égaliser après avoir survécu à des balles de break. Dans le dernier set, Zverev a fait preuve d'une grande solidité mentale pour conclure et décrocher le Graal.

Chez les dames, la jeune Mirra Andreeva, 19 ans, a remporté son premier Grand Chelem, tandis que la Polonaise Maja Chwalinska, issue des qualifications, a réalisé un parcours remarquable jusqu'en finale. Ce Roland-Garros a donc été le théâtre de surprises et de sacres attendus depuis longtemps pour certains





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