Alexander Zverev nouvelle plainte civile Brenda Patea Roland-Garros

Alexander Zverev fait face à une nouvelle plainte civile de Brenda Patea suite à ses déclarations après Roland-Garros. Point sur la procédure et l'historique des accusations.

Une nouvelle procédure judiciaire s'annonce pour Alexander Zverev alors que le tennisman allemand s'apprête à disputer les Finales ATP à Turin en Italie. Cette compétition doit débuter le dimanche 15 novembre, mais l'actualité juridique du numéro un mondial risque d'assombrir son séjour en Italie. La justice allemande est désormais saisie d'un nouveau litige civil portant sur des propos jugés problématiques par l'ancienne partenaire de l'athlète.

Origines de la plainte à Berlin

Brenda Patea a déposé une nouvelle plainte contre Alexander Zverev le 18 septembre dernier à Berlin en Allemagne. Cette démarche juridique vise spécifiquement des déclarations faites par le joueur de tennis lors d'un entretien exclusif accordé au journal L'Equipe. Cet entretien remonte au mois de juin 2026, quelques jours seulement après la victoire d'Alexander Zverev au tournoi de Roland-Garros en France.

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Brenda Patea reproche directement à Alexander Zverev la manière dont il a présenté les faits lors de cet échange avec la presse française. La mère d'une petite fille de cinq ans, née de leur union, estime que les paroles prononcées par le sportif constituent une version biaisée et manipulée des événements passés. Elle conteste fermement le récit public proposé par le champion.

Détails des propos litigieux

Au cours de l'entretien de juin 2026, Alexander Zverev avait été interrogé par les journalistes sur la manière de traiter son sacre parisien. Cette question était d'autant plus sensible que le champion avait été précédemment accusé de violences conjugales. Pour répondre à ces interrogations, le joueur a affirmé avoir fait tout ce qui était en son pouvoir pour prouver son innocence.

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Il a également déclaré à L'Equipe : Vous savez qu'il a été prouvé que les accusations étaient fausses ? (...) J'ai fait tout ce que j'ai pu et mon innocence a été prouvée. Il a ensuite ajouté avec fermeté : Personne n'a à se justifier autant que moi. Ces mots ont été perçus par Brenda Patea comme une tentative de nier la réalité des faits et de minimiser la gravité des accusations antérieures.

Réactions des avocats et absence de réponse

Michael Scheele, le nouvel avocat de Brenda Patea, a essayé de résoudre la situation à l'amiable avant de saisir la justice. Dans le courant du mois d'août 2026, il a envoyé plusieurs lettres officielles au joueur de tennis. Ces missives avaient pour but de lui signifier que sa version des faits était erronée et de lui demander de confirmer ou d'infirmer qu'il avait réellement formulé de telles déclarations publiques.

Malgré les relances de son conseil juridique, aucune réponse n'a été reçue d'Alexander Zverev. Face à ce silence, Michael Scheele a rappelé que la décision de justice précédente ne constituait pas un verdict définitif. Il a insisté sur le fait que l'ancien numéro un mondial n'a pas été reconnu coupable, mais il n'a également pas été officiellement déclaré innocent par les tribunaux.

Contexte judiciaire et historique des litiges

Le procès pour violences conjugales qui s'est tenu en juin 2024 s'est finalement conclu par un accord à l'amiable. Dans le cadre de cette résolution, le joueur a dû verser une somme totale de 200 000 euros. Cet argent a été partagé entre le tribunal français et une œuvre caritative, marquant la fin de cette étape judiciaire spécifique sans condamnation pénale directe.

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Ce n'est pas la première fois qu'Alexander Zverev est visé par des procédures judiciaires de cette nature. Brenda Patea a été la deuxième ex-compagne du joueur à l'accuser de violences conjugales pendant leur relation. La première plainte avait été déposée par Olga Sharypova, créant un précédent juridique et médiatique lourd pour la carrière de l'Allemand.

Réponse du défenseur et prochaines étapes

Christian Schertz, l'avocat de Alexander Zverev, a réagi à cette nouvelle initiative juridique en contactant le média Bounces. Il a indiqué que comme aucune assignation n'a encore été signifiée officiellement, son client n'est absolument pas en mesure de commenter la question à ce stade. Cette position défensive laisse entendre que la procédure est encore en phase préliminaire.

La communauté du tennis continue de diviser sur la gestion de ces affaires par le champion mondial. Les performances récentes d'Alexander Zverev, comme sa défaite contre Arthur Rinderknech à Wimbledon, ont été suivies de déclarations sur des problèmes mentaux. Malgré ses succès sportifs, notamment plus de 5 millions de dollars de gains, l'Allemand devra faire face à ces défis juridiques et personnels dans les semaines à venir.