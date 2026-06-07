Alexander Zverev, le vainqueur de Roland-Garros 2023

L'Allemand Alexander Zverev a remporté son premier tournoi du Grand Chelem en battant Flavio Cobolli en cinq manches dimanche. Il a parlé de sa victoire et de sa relation avec ce tournoi.

Alexander Zverev , vainqueur de Roland-Garros, a raconté les pires et les meilleurs moments de sa carrière sur ce court. Vainqueur de son premier tournoi du Grand Chelem après avoir battu Flavio Cobolli en cinq manches dimanche, l'Allemand était aux anges.

Il a notamment évoqué sa finale perdue en 2022 et sa blessure qui l'avait forcé à deux semaines d'arrêt. Il a également félicité le staff de Flavio et remercié Amélie pour son travail en tant qu'organisateur de Roland-Garros, qu'il a qualifié de 'tournoi les mieux organisés au monde'. Pour Zverev, ce titre est 'tellement spécial' car il y a connu 'les pires et les meilleurs moments de ma carrière'





lequipe / 🏆 83. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Alexander Zverev Roland-Garros 2023 Tennis Grand Chelem

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Roland-Garros 2026: pour Alexander Zverev, l'occasion d'une vieIl s’avance comme immense favori au titre. Alexander Zverev, numéro 3 mondial, participe à sa quatrième finale en Grand Chelem, mais n’a encore jamais été sacré. C’est son année ou jamais, surtout en l’absence des intouchables, Sinner et Alcaraz. Mais pour cela, l’Allemand devra se défaire de Flavio...

Read more »

Roland-Garros 2025 : Alexander Zverev, en quête d'un premier Grand Chelem, favori pour la finaleAprès un Roland-Garros 2025 chaotique marqué par l'élimination précoce de nombreuses têtes de série, dont Aryna Sabalenka, et l'absence deCarlos Alcaraz, Alexander Zverev se présente comme le grand favori de la finale. L'Allemand, troisième mondial, n'a plus à faire face à des rivaux comme Sinner ou Djokovic et espère enfin remporter son premier titre du Grand Chelem après des années de succès dans les Masters et les Jeux Olympiques.

Read more »

Alexander Zverev, Grand Chelem, Roland Garros, Finale, Dimanche 07 juin 2026« Nous avons une très belle relation. Il me donne des conseils quand il sent que j'en ai besoin. Nous parlons aussi de choses sans importance, pas seulement de sujets sérieux. Nous nous comprenons bien et j'ai également un bon rapport avec son équipe.

Read more »

Alexander Zverev remporte son premier Roland-Garros après une finale épique contre Flavio CobolliL'Allemand Alexander Zverev a enfin remporté un titre du Grand Chelem en dominant l'Italien Flavio Cobolli lors d'une finale marathon à Roland-Garros. Ce succès intervient après un tournoi perturbé par les forfaits et les éliminations précoces des principaux favoris.

Read more »