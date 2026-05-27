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Alexander Blockx déclare forfait à Roland-Garros en raison d'une blessure à la cheville

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Alexander Blockx déclare forfait à Roland-Garros en raison d'une blessure à la cheville
Alexander BlockxRoland-GarrosBlessure À La Cheville
📆5/27/2026 9:50 AM
📰RMCsport
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Alexander Blockx, le jeune Belge de 21 ans, a été contraint de déclarer forfait avant son deuxième tour à Roland-Garros en raison d'une blessure à la cheville droite. Il s'est blessé à l'entraînement sur le site de Jean-Bouin à cause d'une bâche en fond de court.

Alexander Blockx , le jeune Belge de 21 ans, a été contraint de déclarer forfait avant son deuxième tour à Roland-Garros en raison d'une blessure à la cheville droite.

Il s'est blessé à l'entraînement sur le site de Jean-Bouin à cause d'une bâche en fond de court. Cette blessure rappelle celle de David Goffin il y a quelques années. Blockx a été vu après son entraînement en train de sautiller sur son pied gauche pour se déplacer. Il a confirmé ironiquement sur son compte que le craquement dans sa cheville s'était tordu à cause des bâches au fond du court.

Il a également rappelé que la taille du court est un paramètre à prendre en compte pour les joueurs. Blockx était tête de série n°10 et avait été contraint à l'abandon lors de son troisième tour contre Horacio Zeballos à cause d'une bâche en fond de court. Il avait dû déploré sa blessure tout en rappelant que la taille du court est un paramètre à prendre en compte pour les joueurs

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Alexander Blockx Roland-Garros Blessure À La Cheville Bâche En Fond De Court Tennis

 

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