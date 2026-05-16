Alex Marquez remporte la course sprint du GP de Catalogne devant Acosta et Di Giannantonio

Alex Marquez a remporté la course sprint du Grand Prix de Catalogne enاؤها devant Pedro Acosta et Fabio Di Giannantonio. Zarco termine 5e, tandis que Quartararo finit 13e.

Alex Marquez s'est imposé ce samedi lors de la course sprint du Grand Prix de Catalogne, devançant l'Espagnol Pedro Acosta (KTM) et l'Italien Fabio Di Giannantonio (Ducati).

Acosta, auteur d'un week-end impressionnant jusqu'à présent, n'a pas pu concrétiser sa pole position en remportant la victoire, cédant finalement devant Marquez malgré un effort acharné lors du dernier tour. Du côté français, Johann Zarco (Honda) a réalisé un excellent départ, se plaçant en deuxième position après le premier virage, avant de terminer cinquième, marquant ainsi une autre performance solide sans toutefois monter sur le podium.

Fabio Quartararo, 7e sur la grille de départ et en quête de retrouver des sensations sur sa Yamaha après les bonnes indications recueillies au Mans, a connu une journée plus difficile et n’a pu faire mieux qu’une treizième place. La course a été marquée par une intense rivalité entre les pilotes, avec des dépassements spectaculaires et des erreurs garderons en mémoire.

Zarco a notamment montré sa capacité à tirer parti d'un bon départ, tandis que Quartararo doit encore travailler sur la constance de sa moto, malgré les récentes améliorations techniques apportées par son équipe





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