Alex Lanier en finale de l'Open de Singapour après une victoire convaincante sur Alwi Farhan

Le Français Alex Lanier s'est qualifié pour la finale de l'Open de Singapour de badminton en dominant l'Indonésien Alwi Farhan en demi-finales. Après un match de très haut niveau, il jouera sa troisième finale en tournoi Super 750.

Alex Lanier a brillé en demi-finales de l'Open de Singapour de badminton, catégorie Super 750 , en battant l'Indonésien Alwi Farhan sur le score de 21-14, 21-14.

Ce succès lui ouvre les portes de sa troisième finale à ce niveau de compétition. Après avoir dominé la veille en quarts de finale, le Français a de nouveau fait preuve d'une maîtrise impressionnante face à un adversaire qu'il n'a jamais laissé s'exprimer. Dès le début du match, Lanier a imposé son rythme avec des attaques précises et des feintes déstabilisantes. Alwi Farhan, bien que prometteur, n'a pas trouvé la solution pour percer la défense du Normand.

Le match a basculé après un moment-clé à 17-14 dans le premier set, où Lanier a réalisé un réflexe défensif exceptionnel pour renvoyer un smash à bout portant, un geste qui a porté un coup au moral de son adversaire. Par la suite, le champion d'Europe en titre a accéléré pour remporter la manche puis a enchaîné avec une deuxième set tout aussi convaincante. Ce parcès à Singapour contraste avec son élimination précoce l'an dernier lors de sa première participation.

Cette année, Lanier a retrouvé l'intégralité de ses capacités physiques et techniques, démontrant qu'il est désormais capable de rivaliser avec les meilleurs sur les plus grands tournois. La finale de dimanche représente une nouvelle opportunité pour lui de remporter un titre majeur et de confirmer son statut de leader du badminton mondial





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