Alex et Lucile, toujours ensemble et mariés, se confient sur leur envie de fonder une famille

Alex et Lucile, qui ont été ensemble pendant 8 mois avant de se marier, ont révélé qu'ils souhaitaient fonder une famille. Ils ont également révélé qu'ils étaient toujours ensemble et avaient eu le droit à un cadeau de leur marié. Ils ont également évoqué leur projet d'un deuxième mariage.

EXCLU "Lucile ne prend plus de contraception" : Alex et Lucile, toujours ensemble et mariés, ils se confient sur leur envie de fonder une famille Ça y est !

Alex et Lucile ont enfin fait leur bilan devant les expertes de Mariés au premier regard. Les deux amoureux, toujours ensemble 8 mois après leur union à Gibraltar, se sont confiés à Voici sur leur envie de se remarier ou encore leur désir de fonder une famille.

EXCLU "Lucile ne prend plus de contraception" : Alex et Lucile, toujours ensemble et mariés, ils se confient sur leur envie de fonder une famille C'est désormais officiel : Alex et Lucile filent toujours le parfait amour. Ce lundi 8 juin, dans la dernière émission de Alex et Lucile, ils ont révélé qu'ils étaient toujours ensemble et avaient eu le droit au plus beau des cadeaux de la part de son chéri.

Un présent que le programme ne dévoilera que ce mercredi 10 juin lors d' Alex et Lucile se sont confiés sur leur nouvelle vie à deux. Ces derniers ont révélé qu'ils souhaitaient désormais avoir des enfants





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