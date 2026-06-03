Alex Alice se réinvente dans le manga avec Les Chants du Cygne noir

Alex Alice, connu pour sa série BD, opère un virage graphique en réalisant un manga intitulé Les Chants du Cygne noir. Ce nouveau travail s'inscrit dans l'univers spatial de l'auteur, où la conquête de la Lune, de Mars et de Vénus est un thème récurrent. Les Chants du Cygne noir offre une expérience graphique différente, avec des lignes de plume et des scènes d'action rapides.

Après avoir touché plus d'un million de lecteurs avec Le Château des Etoiles, Alex Alice opère un virage graphique en réalisant un manga. Dans le monde d' Alex Alice , à la fin du XIXème siècle, il peut y avoir sur Terre, des bergers enturbannés et des colons britanniques à cheval, qui brûlent des villages jugés rebelles comme celui de Benesh et de son frère.

C'est un chant qui vient aussi du ciel. Dans le monde d'Alex Alice, on peut vivre à l'heure des colonies et avoir conquis l'espace. Les chants sont multiples, comme un puzzle dont il faudrait reconstituer l'image pièce par pièce. Benesh qui s'est coupée les cheveux pour avoir l'air d'un garçon, a trouvé un travail à bord du Prince of Wales.

Dans ce navire, où chaque classe a son étage, il y a, au sommet, le Baron Cockburn, qui a maté des rébellions en Inde et qui veut rejoindre le Ring, l'anneau d'astéroïdes qui entoure Jupiter et qui alimente les rumeurs les plus folles sur la présence de pirates. Le Baron qui est aussi l'homme qui a tué le frère de Benesh et qu'elle veut venger. Son dessein à elle ne fait pas de doute.

Mais on se demande quelle peut être la quête du Baron dans le Ring. Il y a à bord du Prince of Wales des secrets bien gardés, et des inventions convoitées. Mais à cet instant précis, un navire apparaît dans la lunette du Prince of Wales. Est-il vraiment en perdition ?

Outre le Baron et Benesh que cache Loïc l'un des serveurs des étages supérieurs du Prince of Wales ? Et qui est la femme à l'allure de pirate qui apparaît en bandeau sur la couverture du manga ? Dans le monde d'Alex Alice, l'histoire est un billard à plusieurs bandes. Alex Alice n'est pas de la génération des trentenaires qui produisent aujourd'hui du manga en France.

Et c'est là toute la singularité de sa production. Il est connu notamment pour sa série BD, dont je vous parlais déjà ici, en 2017. Une série au plus d'un million de lecteurs, à l'univers graphique steampunk foisonnant, où il est question de la conquête de la Lune en 1868, puis de Mars, et de Vénus les années suivantes. Où le politique et le colon, autoritaires, ne voient dans le scientifique, l'inventeur, qu'un marche pied pour la domination.

Alex Alice, c'était jusqu'ici un univers d'aquarelle aux tons pastels. Avec Les Chants du Cygne noir, le virage graphique est total. Du noir et blanc, à la plume avec des lignes de vitesse pour imprimer des attitudes, des mouvements rapides, des scènes d'action qui s'étirent sur plusieurs planches. Alex Alice ne cache rien de ses influences.

La tête de mort, le vaisseau à l'allure de navire en couverture ? Mais c'est bien le même univers spatial, avec des prénoms, des noms, des vaisseaux qui vous rappellent la matrice originelle. Version manga, Alex Alice est là où personne ne l'imaginait. Il se réinvente dans un mouvement qui vous emporte. Magistral





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