Le 11 novembre 2026, des milliers d'écoles italiennes ont été ciblées par de fausses alertes à la bombe. Les autorités confirment l'absence de danger concret après l'évacuation massive.

Plus de six mille établissements scolaires italiens ont été contraints d'évacuer leurs locaux ce mercredi 11 novembre 2026 suite à la réception de menaces explosives par courriel. Cette vaste opération de sécurité a mobilisé les forces de l'ordre dans tout le pays, perturbant massivement la journée scolaire sans qu'aucune menace réelle ne soit finalement identifiée.

Une vague de fausses alertes coordonnée

Le ministre italien de l'Éducation, Giuseppe Valditara, a confirmé que environ 6 300 établissements publics sur les 7 476 recensés dans le pays avaient reçu ces messages alarmants. Ces communications frauduleuses ont provoqué l'arrêt immédiat des cours et l'évacuation préventive des élèves vers les espaces extérieurs sécurisés, créant une confusion généralisée parmi les familles et le personnel enseignant.

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Ce phénomène n'est pas isolé géographiquement, car des menaces similaires ont également été signalées dans des écoles au Royaume-Uni et en Irlande. En Écosse, plusieurs établissements ont dû procéder à des évacuations identiques, suggérant une campagne coordonnée visant à semer le trouble à travers plusieurs nations européennes simultanément.

Signature fantôme Mikhaïl Andropov

Les courriels suspects étaient prétendument signés par un individu se faisant appeler Mikhaïl Andropov, qui se présente comme le chef du Vilayat de Misoginistan. Le texte de la menace contenait des phrases violentes promettant l'anéantissement et un génocide contre le peuple italien, tout en affirmant qu'un puissant explosif à détonation à distance avait été déposé dans un sac en plastique à l'intérieur des bâtiments concernés.

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Cette attribution directe à un groupe ou personnage fictif s'inscrit dans une série plus large d'attaques cybernétiques dirigées contre l'Italie et d'autres pays européens. Récemment, les systèmes de réfrigération de supermarchés ont également été ciblés, tandis que le mois précédent, des centaines d'écoles en Irlande du Nord, en Hongrie et en Serbie avaient déjà été visées par ce type d'alertes frauduleuses.

Témoignages et réponse gouvernementale

Dans le centre de Milan, l'alarme a retenti vers 12h20 aux lycées Brera et Cattaneo, qui partagent un même immeuble. Des centaines d'élèves sont sortis dans le parc adjacent, attendant sous une pluie fine pendant une heure avant de pouvoir récupérer leurs affaires. Elena Sicugnano, une étudiante de 19 ans, a relaté la panique initiale ressentie après qu'un professeur ait indiqué que cette situation ne constituait pas un simple exercice de sécurité.

La Première ministre italienne a convoqué une réunion gouvernementale urgente avec les responsables de la sécurité et des services de renseignement pour analyser la situation. Elle a déclaré que les vérifications effectuées ne montraient aucun élément permettant de conclure à l'existence d'un danger concret, qualifiant ces signalements d'une stratégie visant spécifiquement à semer la panique et l'inquiétude au sein de la population.

Conséquences et enquêtes en cours

Le ministre Giuseppe Valditara a souligné que cet épisode démontrait l'impact destructeur de l'irresponsabilité couplée à la puissance communicative des outils numériques modernes. Il a réaffirmé que la sécurité des écoles restait une priorité absolue pour le gouvernement, exprimant l'espoir que l'origine de ces menaces serait rapidement élucidée et que les responsables seraient identifiés.

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Ces attaques suscitent une inquiétude croissante en Europe concernant une possible escalade de la guerre hybride. Certains analystes lient ces actions à des représailles potentielles contre le soutien de l'Italie à l'Ukraine, évoquant des individus diffusant des données personnelles en ligne pour nuire à l'image du pays. La justice continue ses investigations pour tracer l'origine exacte de ces campagnes de désinformation.