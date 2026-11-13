Le président Emmanuel Macron évoque une ingérence étrangère et des campagnes concertées derrière les fausses alertes à la bombe en Europe, ciblant transports et écoles.

Emmanuel Macron a affirmé que les fausses alertes à la bombe ciblant l'aviation civile et les écoles en Europe pourraient résulter d'une ingérence étrangère visant à déstabiliser les pays occidentaux.

Le président français a souligné que des pays, notamment la Russie, organisent manifestement des campagnes coordonnées pour perturber la stabilité continentale. Cette prise de position intervient alors que la France et d'autres nations européennes font face à une vague de menaces suspectes de plus en plus fréquentes.

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Des campagnes ciblées transports et écoles

Emmanuel Macron a expliqué qu'il y a des doutes forts concernant une ingérence étrangère derrière ces alertes, ajoutant que la Russie, ou d'autres pays éventuellement, veulent déstabiliser l'Europe via des campagnes organisées. Il a déclaré que les alertes à la bombe dans l'aviation civile laissent voir très clairement une possibilité d'ingérence étrangère qui nécessite une réponse coordonnée.

Des écoles en Italie, en Irlande et au Royaume-Uni ont fait l'objet de fausses alertes à la bombe mercredi. En France, trois établissements scolaires ont reçu le même type de menaces jeudi. Ces événements s'ajoutent à ceux de début novembre, où des dizaines de vols commerciaux ont été perturbés à travers l'Europe.

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Coordination européenne et échanges de renseignements

Le président Emmanuel Macron a précisé qu'il y a des investigations menées notamment avec les instances européennes comme Europol. Les services de renseignement échangent beaucoup d'informations pour essayer de détecter l'origine de ces alertes à la bombe qui sont manifestement concertées. Cette coopération intensive vise à identifier les commanditaires de ces actes disruptifs.

Emmanuel Macron a reconnu que si certains moments présentent beaucoup d'alertes qui sont le plus souvent fausses en réalité, elles sont néanmoins prises toujours très sérieusement par les autorités. Il a estimé qu'il est trop tôt pour identifier les responsables de manière certaine, bien que des doutes forts persistent quant à l'implication étrangère.

Impact sur la sécurité civile et l'économie

Les fausses alertes à la bombe ont entraîné des déroutements d'avions, des escortes par des chasseurs, des évacuations massives ou des fouilles de terminaux, sans qu'aucun explosif ne soit découvert. Ces attaques suscitent une inquiétude croissante en Europe quant à la possibilité d'une escalade de la guerre hybride contre les infrastructures critiques.

La multiplication de ces incidents contraint les autorités à mobiliser des ressources importantes pour assurer la sécurité des citoyens et le bon fonctionnement des transports. Emmanuel Macron a insisté sur la nécessité de maintenir une vigilance accrue face à ces menaces coordonnées qui visent à éroder la confiance et à perturquer le quotidien des populations européennes.