Alertes à la bombe : perturbation du trafic aérien européen le 5 novembre

Le 5 novembre, douze vols européens ont subi de fausses alertes à la bombe. Ryanair, Wizz Air et Finnair ont été touchés, entraînant des déroutements et des escortes de chasseurs sans découvrir d'explosifs.

Une vague sans précédent de fausses alertes à la bombe a paralysé le ciel européen jeudi 5 novembre. Cette troisième série d'incidents en une semaine a ciblé spécifiquement les compagnies aériennes à bas prix et les liaisons vers ou depuis la Bulgarie, la République tchèque et l' Italie. Au moins douze vols ont été concernés, obligeant les autorités et les compagnies à réagir immédiatement pour garantir la sécurité des passagers et du trafic aérien.

Le mécanisme des alertes et les vols concernés

La révélation officielle a confirmé que douze avions étaient visés par des menaces à la bombe à midi, heure de Paris. Tous ces appareils ont finalement atterri sans encombre, mais plusieurs ont dû changer de cap ou être accompagnés par des avions de chasse. Le ministère bulgare des transports a précisé que trois vols de la compagnie Ryanair, en provenance de Madrid, Copenhague et Londres-Stansted, ont été touchés alors qu'ils se dirigeaient vers Sofia. Deux de ces appareils ont atteint leur destination initiale, tandis que le troisième, venant de Londres-Stansted, a été dérouté vers l'aéroport de Plovdiv, situé à l'est de la capitale bulgare.

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Les inspections menées par le ministère bulgare de l'intérieur n'ont révélé la présence d'aucun explosif à bord de ces trois avions. Par ailleurs, un vol de la compagnie Finnair reliant Helsinki à Rome a été escorté par des chasseurs italiens jusqu'à l'aéroport de Fiumicino. Un autre vol de la même compagnie, reliant Helsinki à Vienne, a également fait l'objet d'une fausse alerte, comme l'a indiqué la porte-parole Stiina Tuunanen. De même, deux vols de Wizz Air au départ de Milan Malpensa, à destination de Bucarest et de Varsovie, ont été perturbés. Le vol vers Varsovie a atterri à Vienne, selon le communiqué de la compagnie.

Postures des acteurs et origine des menaces

Les autorités tchèques ont confirmé avoir reçu des e-mails d'adresses anonymes menaçant de placer des engins explosifs improvisés à bord de quatre avions à destination de Prague. La porte-parole de l'aéroport, Denisa Hejtmankova, a expliqué que la préparation de l'atterrissage d'urgence a été lancée dès la réception de ces informations. Elle a souligné que si ces menaces étaient jugées peu crédibles, aucune marge d'erreur n'était acceptable, obligeant à mettre en place toutes les mesures de sécurité nécessaires pour minimiser l'impact sur les passagers et l'aéroport.

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Ce phénomène s'inscrit dans un contexte de recrudescence d'incidents similaires en Europe. La semaine précédente, lundi, un vol Wizz Air reliant Luton à Sofia avait été dérouté vers Budapest après une menace à la bombe. Mardi, une dizaine de vols commerciaux avaient également été ciblés, dont quatre vols Ryanair, deux vols SAS et LOT à destination de Varsovie, ainsi qu'un vol Wizz Air entre Bergame et Sofia. À ce jour, ni l'origine ni les motivations exactes de ces attaques hybrides ne sont connues avec certitude.

Impact géopolitique et prochaines étapes

Ces perturbations aériennes interviennent dans un climat de tensions accrues, où certains experts et autorités relient ces actes à des influences russes ou iraniennes. Le secrétaire général à la défense et à la sécurité nationale française, Nicolas Roche, avait évoqué fin octobre la massification des attaques hybrides en Europe, incluant le sabotage et le cyberespionnage. Il a alerté sur le fait qu'aucune frontière ne protégerait le pays de ce type d'attaques dans les mois à venir, soulignant la nécessité d'une vigilance constante face à ces nouvelles formes de menace asymétrique.