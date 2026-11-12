Alertes à la bombe : Macron convoque un Conseil de défense après les attaques en France et en Europe

Face aux fausses alertes à la bombe qui visent des lycées français et la gare de Calais, Emmanuel Macron annonce la convocation d'un Conseil de défense pour sécuriser les établissements scolaires.

Trois lycées français ont été évacués ce jeudi 12 novembre en raison de fausses alertes à la bombe. Le président de la République, Emmanuel Macron, a immédiatement réagi en annonçant la convocation d'un Conseil de défense et de sécurité dans les jours à venir. Cette mesure intervient alors que l'Europe fait face à une vague coordonnée de menaces visant des infrastructures critiques et des établissements scolaires.

Cette opération de sécurisation intervient dans un contexte international tendu. Des menaces similaires avaient déjà été recensées dans plusieurs pays européens la veille, notamment en Italie, au Royaume-Uni et en Irlande. Des incidents avaient également été signalés à bord d'avions commerciaux durant la semaine précédente, illustrant l'étendue géographique de cette campagne de perturbation.

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Détails des évacuations en France

Le ministère de l'Éducation nationale a confirmé que trois académies ont été touchées par des alertes ce matin. Les établissements concernés ont été identifiés par les médias locaux comme étant le lycée Don Bosco dans le 6e arrondissement de Marseille, ainsi que le lycée Victor-Bérard et le collège Hyacinthe-Cazeaux à Morez dans le Jura. Une quatrième zone a été concernée dans l'Aisne avec l'établissement d'enseignement supérieur IU de Laon.

À Marseille, le lycée Don Bosco a dû être évacué aux alentours de 9 heures. Près de 700 lycéens ont dû quitter leurs salles de classe pendant l'arrivée des forces de l'ordre et de l'équipe de déminage. La levée de doute a été effectuée avec succès, permettant aux élèves de réintégrer leurs classes par la suite. Cette procédure standard a été répétée dans les autres établissements visés.

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À Morez, dans le Jura, la direction du lycée Victor-Bérard a reçu un message inquiétant par courriel. Laurent Petit, maire des Hauts-de-Bienne, a indiqué que l'évacuation a été déclenchée dès que possible pour assurer la sécurité de tous. Dans l'Aisne, les forces de l'ordre ont mis en place un périmètre de sécurité autour de l'IU de Laon. Les élèves ont pu regagner leurs salles de classe un peu avant midi après vérification de l'absence de danger.

Impact sur le trafic ferroviaire

La gare de Calais-Fréthun a également été évacuée ce jeudi matin suite à une alerte à la bombe. La préfecture du Pas-de-Calais a communiqué l'information via ses réseaux sociaux, attirant l'attention sur la levée de doute en cours. Cette situation exceptionnelle a eu des conséquences directes et immédiates sur le réseau ferroviaire international.

La société Eurostar a confirmé que certains trains ne pouvaient plus passer par la gare de Calais-Fréthun à la demande des autorités françaises. Cette restriction a entraîné des retards significatifs sur les liaisons à destination et en provenance de Londres. Les voyageurs ont été incités à rester informés des évolutions de la situation sur les canaux officiels du Groupe SNCF et de la gare.

Réponse gouvernementale et enquêtes

Le gouvernement français suit attentivement cette crise en sécurisant 312 écoles touchées par des menaces. Le ministère de l'Éducation nationale a précisé que les vérifications ne montrent aucun danger concret. Les autorités qualifient ces signalements de stratégie visant à semer la panique plutôt que d'indicateurs d'une attaque imminente.

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Emmanuel Macron s'exprimant à Dublin lors d'un sommet de dirigeants européens, a estimé qu'il était trop tôt pour attribuer ces alertes à des puissances étrangères. Il a souligné l'absence d'éléments suffisamment établis pour identifier des responsables précis. Il a annoncé la tenue prochaine d'un Conseil de défense pour coordonner la réponse nationale.

Les enquêtes sont en cours pour identifier l'origine de ces courriels menaçants. En Irlande du Nord, la police a confirmé enquêter sur des messages émanant d'une source extérieure au Royaume-Uni, visant plus de 300 écoles. Des événements similaires ont été rapportés en Écosse, renforçant l'hypothèse d'une campagne coordonnée à l'échelle européenne.