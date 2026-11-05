Des fausses alertes à la bombe ont perturbé le trafic aérien européen jeudi. Le groupe pro-russe État Masculin revendique ces menaces visant des vols en Italie, Bulgarie et Tchéquie sans causalité explosive.

Une vague de fausses alertes à la bombe a plongé dans l'incertitude le trafic aérien européen jeudi après-midi, forçant les autorités à déployer des moyens militaires importants pour sécuriser le ciel continental. Ces incidents, qui ont touché au moins une vingtaine de vols civils, ont provoqué des déroutements et des interceptions spectaculaires par des avions de chasse dans plusieurs pays membres de l'Union européenne. L'ampleur de cette opération simultanée a rapidement attiré l'attention des services de renseignement et des compagnies aériennes présentes sur les principaux aéroports continentaux.

Le groupe État Masculin et ses menaces ciblées

Des menaces explicites visant certains vols, notamment ceux transitant par les aéroports de Rome et de Sofia, ont été revendiquées par un mouvement extrémiste se nommant " combattants de l'État Masculin " (Moujskoe gosoudarstvo). Ces communications, envoyées par courriel aux gestions aéroportuaires, affirmaient la présence d'engins explosifs à bord des appareils concernés et menaçaient explicitement les autorités civiles. Le texte, rédigé avec une rhétorique ultranationaliste virulente, prétendait que ces actions viseraient à détruire ce que le groupe qualifie de régime féministe, annonçant même une explosion imminente dans un délai de soixante minutes. Aucune vérification indépendante n'a pu confirmer l'existence réelle d'explosifs sur les appareils visés par ces envois malveillants.

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Interventions militaires et perturbations du trafic

La réponse des forces aériennes nationales a été immédiate et coordonnée face à ces signalements inquiétants. En France, l'Armée de l'Air a dépêché deux avions de combat pour escorter un Airbus A320 de la compagnie irlandaise Aer Lingus, qui reliait Dublin à Rome. Cet avion, transportant cent cinquante et un passagers, a finalement atterri en toute sécurité dans la région normande avant que les passagers ne soient transférés vers l'aéroport parisien de Roissy par la compagnie de cars Dunand. Parallèlement, en Italie, des chasseurs ont escorté un vol de la compagnie Finnair reliant Helsinki à Rome jusqu'à l'aéroport de Fiumicino, assurant ainsi une protection rapprochée pendant la phase d'approche critique.

La situation était tout aussi tendue dans le sud-est de l'Europe où l'armée de l'air bulgare a décollé avec des chasseurs MiG-29 pour intercepter trois appareils Ryanair. Deux de ces avions, venant de Madrid et de Copenhague, ont pu atteindre leur destination finale à Sofia sans encombre. Le troisième appareil, en provenance de Londres-Stansted, a quant à lui été dérouté vers l'aéroport de Plovdiv, situé à l'est de la capitale bulgare. Dans tous ces cas, les contrôles méticuleux effectués par les équipes spécialisées ont conclu à l'absence totale de substances explosives, permettant une reprise progressive mais lente de l'activité aérienne.

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Origines du mouvement et contexte géopolitique

L'identité des auteurs de ces menaces s'articule autour d'un groupe radical d'extrême droite identifié comme " État Masculin ". Lou Osborn, fondatrice de l'ONG Inpact spécialisée dans la surveillance des activités clandestines russes, décrit ce mouvement comme nazi dans sa symbolique tout en affirmant qu'il n'est pas officiellement nazi. Ce groupe, qui compte des milliers de membres soutenant la guerre en Ukraine par le biais de propagande, a déjà été désigné comme organisation extrémiste par la justice russe en octobre deux mille vingt et un, avant l'invasion totale de deux mille vingt deux. Leur degré d'articulation actuel avec le pouvoir russe reste toutefois sujet à débat parmi les analystes.

Ces événements s'inscrivent dans un contexte plus large de recrudescence des attaques hybrides en Europe, dont certaines sont liées par les chercheurs et certaines autorités à la Russie, et parfois à l'Iran. Le commissaire européen aux Transports, Apostolos Tzitzikostas, a souligné la nature coordonnée de ces agissements qui visent à perturber la vie quotidienne et la confiance des citoyens dans les systèmes de transport. La multiplication de ces fausses alertes, qui coûtent cher aux compagnies aériennes et aux États, témoigne d'une volonté manifeste d'utiliser le trafic civil comme levier de pression politique et psychologique à l'échelle continentale.

Conséquences économiques et prochaines étapes

Les impacts concrets de cette crise aérienne se font déjà sentir sur le plan économique et opérationnel pour les compagnies Low-Cost et les grands réseaux internationaux. Des compagnies comme Wizz Air ont dû modifier leurs itinéraires en temps réel, comme en témoigne le vol devant relier Milan Malpensa à Varsovie qui s'est posé à Vienne en Autriche. Les aéroports concernés, tels que celui de Prague mentionné dans les rapports initiaux, ont dû mettre en place des protocoles de sécurité renforcés, augmentant les délais d'attente et les coûts logistiques pour chaque passager affecté. La porte-parole de l'aéroport de Prague, Denisa Hejtmankova, a précisé que certaines alertes émanaient d'adresses anonymes, compliquant la tâche des enquêteurs pour traquer les origines exactes des envois.

Les autorités européennes et nationales vont désormais intensifier leurs investigations pour identifier les responsables techniques et politiques derrière ces communications menaçantes. La coordination entre les services de renseignement européens devrait se renforcer pour anticiper d'éventuelles nouvelles vagues de menaces similaires. Les compagnies aériennes travaillent actuellement à la compensation et au relogement des passagers perturbés, tandis que les ministères de l'Intérieur et de la Défense maintiennent une vigilance accrue sur l'espace aérien. Cette incident marque un tournant dans la perception de la sécurité civile face à la guerre informationnelle moderne, où la crédibilité des alertes est elle-même devenue une cible stratégique majeure.