Alertes à la bombe en Europe : une vingtaine de vols déroutés

Vingt-deux vols affectés par de fausses alertes à la bombe. Escortes de chasseurs et déroutements en Italie, Bulgarie et République tchèque perturbent le trafic.

Une vingtaine de vols commerciaux ont été perturbés par de fausses alertes à la bombe à travers l' Europe, jeudi à la mi-journée. Cet événement massif a provoqué l'escorte d'avions par des jets de combat et le déroutement de plusieurs appareils vers des pays comme l'Italie, la Bulgarie et la République tchèque.

Intervention des chasseurs et escortes militaires

L'Armée de l'Air française a confirmé qu'elle a intercepté un Airbus A320 de la compagnie irlandaise Aer Lingus reliant Dublin à Rome au-dessus de la Normandie. Le pilote a initialement refusé de se poser sur la base militaire d'Evreux, préférant un aéroport civil, ce qui a conduit la justice à ouvrir une enquête. L'appareil, transportant 151 passagers, a finalement atterri en toute sécurité.

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Deux vols de Finnair, au départ d'Helsinki pour Rome et Vienne, ont également été ciblés. Les avions de chasse italiens ont escorté le vol vers Rome jusqu'à l'aéroport de Fiumicino. Aucune menace n'a été découverte à bord de ces appareils, confirmant le caractère fictif des alertes émises précédemment.

Implication d'un groupe extrémiste russe

Les alertes provenaient de courriels anonymes contenant des menaces spécifiques. Un message en italien, signé par les "combattants de l'État masculin", un groupe extrémiste russe, visait les vols Helsinki-Rome et Dublin-Rome. Le texte menaçait d'une explosion dans 60 minutes, accusant les victimes de complicité dans un complot criminel.

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Ce groupuscule est régulièrement associé par les analystes à des campagnes de désinformation ou d'intimidation. L'identité exacte des commanditaires reste sous investigation, mais le modus operandi suggère une coordination régionale plutôt qu'une menace terroriste réelle de type classique.

Réactions officielles et contexte géopolitique

Apostolos Tzitzikostas, commissaire européen aux Transports, a déclaré que toute menace contre des civils était inacceptable. Il a précisé qu'il était trop tôt pour conclure à un lien direct avec des États étrangers, bien que la Russie et l'Iran soient souvent suspectés de telles attaques hybrides. La Commission européenne suit de près ces développements.

À Prague, la porte-parole de l'aéroport, Denisa Hejtmankova, a confirmé que la ville avait reçu des menaces par courrier électronique émanant d'adresses anonymes. Ces incidents s'inscrivent dans une recrudescence d'attaques hybrides en Europe, visant à perturber la vie quotidienne et semer la panique parmi les voyageurs.

Impact opérationnel et prochaines étapes

Benjamin Smith, PDG d'Air France-KLM, a exprimé sa surprise face à l'ampleur de ces événements. Il a affirmé que la défense aérienne était désormais en place et que l'impact sur les opérations aériennes serait minimal. Une alerte initialement jugée crédible concernant un vol Paris-Copenhague a été levée par les autorités danoises.

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Des vols de Wizz Air et LOT ont également été déroutés, notamment vers Varsovie et Bruxelles. Tous les appareils ont été inspectés après leur atterrissage sans incident. Les compagnies aériennes renforcent leurs protocoles de sécurité et les autorités européennes intensifient leur coordination pour garantir la protection du ciel européen contre ces nouvelles formes de perturbations malveillantes.