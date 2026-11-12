Alertes à la bombe en Europe : Macron juge prématuré d'identifier les responsables

Emmanuel Macron juge trop tôt d'attribuer les alertes à la bombe européennes à des puissances étrangères, tandis que des établissements scolaires français sont évacués.

Le président français Emmanuel Macron a estimé jeudi qu'il était trop tôt pour attribuer les alertes à la bombe qui se multiplient en Europe à des puissances étrangères. Il s'est exprimé devant la presse lors d'un sommet de dirigeants européens à Dublin, en Irlande, faute d'éléments suffisamment établis à ce stade. Le même jour, trois fausses alertes à la bombe ont été signalées dans des établissements scolaires français, d'après le ministère de l'Éducation.

Dans l'aviation et dans les écoles, les menaces se répandent à travers le continent. Emmanuel Macron affirme qu'il est prématuré de désigner un coupable, quelques jours après que le ministre des Affaires étrangères a identifié l'Iran comme étant derrière le piratage massif de réfrigérateurs connectés en France. Les autorités françaises ne disposent donc pas, selon le chef de l'État, d'un dossier permettant une attribution.

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Le mécanisme des alertes et la réponse française

Les alertes à la bombe signalées ce jeudi matin se sont révélées être de fausses alertes. Au lycée Don Bosco à Marseille, une alerte a entraîné l'évacuation de l'établissement aux alentours de 9h. Par mesure de précaution, les 700 lycéens ont été évacués. Les forces de l'ordre et une équipe de déminage sont intervenues sur place, accompagnées d'un chien spécialisé dans la recherche d'explosifs.

Emmanuel Macron a expliqué que la vigilance est de mise face à cette épidémie d'alertes et de menaces. Il a annoncé qu'il réunirait un Conseil de défense et de sécurité sur ce sujet dans quelques jours. Ce calendrier signale que l'exécutif français entend traiter le dossier au niveau le plus élevé de l'appareil de sécurité, sans pour autant avoir établi l'origine des appels.

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Positions de Rome, Londres et Dublin

En Italie, le ministre de l'Éducation Giuseppe Valditara, cité par les médias, a indiqué qu'environ 6 300 établissements publics ont reçu des menaces, sur les 7 476 que compte le pays. La présidente du Conseil italien Giorgia Meloni a assuré mercredi soir qu'aucune des alertes ne permettait, à ce stade, de conclure à une menace concrète. Son message contraste avec l'ampleur du phénomène décrit par son ministre.

Au Royaume-Uni et en Irlande, des menaces similaires, également considérées comme de fausses alertes, ont été signalées dans des écoles. Selon la presse, plusieurs établissements en Écosse ont été évacués. Les responsables de ces pays n'ont pas, dans les éléments rapportés, désigné de responsable commun, ce qui renforce la prudence affichée par Emmanuel Macron à Dublin.

Conséquences pour les élèves et suites attendues

Pour les familles, la conséquence immédiate est l'interruption de la journée scolaire lors de chaque évacuation, comme au lycée Don Bosco où 700 élèves ont dû quitter les locaux le matin même. Les établissements concernés doivent gérer des procédures de sécurité répétées, sans que la nature réelle de la menace soit connue à ce stade.

La prochaine étape annoncée est la réunion du Conseil de défense et de sécurité, prévue dans quelques jours, selon Emmanuel Macron. C'est à l'issue de ce conseil que les autorités françaises pourront, si les éléments le permettent, reprendre la question de l'attribution des alertes. Les données disponibles à ce jour ne permettent pas d'établir un lien avec des puissances extérieures.