Une vingtaine de vols européens ont été perturbés par de fausses alertes attribuées au mouvement ultras russe "État masculin". Focus sur ce groupe d'extrême droite et ses liens avec le pouvoir.

Jeudi 5 novembre 2026, le trafic aérien européen a été fortement perturbé par une série coordonnée de fausses alertes à la bombe visant au moins vingt avions. Cette opération sécuritaire majeure a contraint les autorités à dérocher trois appareils et à mobiliser des escadrons de chasse pour escorter les civils concernés. Les menaces, reçues par plusieurs aéroports majeurs dont ceux de Rome et de Sofia, portaient la signature d'un groupe s'identifiant comme les "combattants de l'État masculin".

Mécanisme des fausses alertes et impact immédiat

Les messages de menace, envoyés par courriel, indiquaient explicitement que "l'explosion aura lieu dans 60 minutes" et visaient ce qu'ils qualifiaient de "régime féministe". Parmi les appareils touchés figuraient des vols internes et internationaux, incluant un Airbus A320 de la compagnie Aer Lingus en provenance de Dublin et à destination de Rome. Cet avion a dû être dérouté vers la base aérienne d'Évreux en France pour des vérifications techniques.

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Malgré l'intensité de la réaction des services de sécurité et des compagnies aériennes, toutes les investigations menées sur place se sont soldées par des échecs de détection. Aucun explosif n'a été retrouvé à bord des avions interceptés ou inspectés. Tous les appareils ont finalement pu reprendre leur vol ou atterrir dans leur destination initiale sans aucun incident matériel ou humain majeur, confirmant la nature frauduleuse des avertissements reçus.

Profil du groupe ultras fondé par Vladislav Pozdnyakov

Derrière cette campagne de désinformation se profile l'entité "État masculin", un mouvement d'extrême droite russe fondé en 2016 par Vladislav Pozdnyakov. Cet ancien blogueur et coach sportif a structuré cette organisation autour d'une idéologieCombine misogynie, racisme et ultranationalisme. Selon les expertes, le groupe promeut la suprématie blanche et s'oppose vigoureusement aux relations interraciales, invoquant une notion de "pureté génétique" jugée indispensable à la survie de la nation russe.

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Le groupe affiche également des positions hostiles marquées contre le féminisme et la communauté LGBTQ+. Ses membres sont connus pour l'utilisation de symboles nazis lors de leurs rassemblements ou publications en ligne. Lou Osborn, fondatrice de l'ONG Inpact, a estimé que l'organisation comptait plusieurs milliers de membres actifs à travers le territoire russe, malgré une période de clandestinité forcée.

Histoire et liens politiques avec le Kremlin

L'organisation avait été officiellement classée comme organisation extrémiste par la justice russe en octobre 2021, soit quelques mois seulement avant le début de l'invasion de l'Ukraine. Cette décision légale avait contraint le groupe à disparaître temporairement des radars publics et médiens. Cependant, "État masculin" a refait surface de manière significative après le déclenchement du conflit armé en février 2022, changeant de stratégie opérationnelle.

Depuis cette date, le mouvement soutient activement la politique de Moscou en diffusant de la propagande en ligne. Leurs contenus dénigrent régulièrement les Ukrainiens et exacerbent les tensions ethniques. Néanmoins, les éventuels liens institutionnels ou financiers entre ce groupe d'extrême droite et le pouvoir russe officiel restent incertains. Lou Osborn souligne que cette ambiguïté stratégique empêche de confirmer une éventuelle tutelle ou incitation directe de l'État russe à ces actions.

Analyses et conséquences géopolitiques

Anna Kruglova, chercheuse associée au Centre international de lutte contre le terrorisme, met en avant la dimension idéologique profonde de ces attaques. Elle précise que le fondateur Vladislav Pozdnyakov prônait une vision du monde où les rapports de genre et de race sont strictement hiérarchisés. Cette vision extrême se traduit aujourd'hui par des actions de terreur civile visant à semer le chaos et la peur dans les infrastructures occidentales.

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Les enquêteurs internationaux font face à un défi complexe pour déterminer la chaîne de commandement exacte derrière les courriels menaçants. L'origine précise des alertes à la bombe qui ont paralysé le trafic aérien pendant plusieurs heures n'a toujours pas pu être confirmée formellement. Cette affaire met en lumière la capacité des groupes néo-fascistes à utiliser le terrorisme cybernétique comme arme de propagande et de perturbation économique à l'échelle continentale.