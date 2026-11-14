Les fausses alertes à la bombe ciblant les écoles italiennes et françaises le 12 novembre sont attribuées au groupe d'extrême droite russe Muzhskoye Gosudarstvo, selon les autorités.

Les services de renseignement européens intensifient leur enquête pour identifier l'auteur mystérieux derrière une vague coordonnée d'alertes à la bombe qui a perturbé l'enseignement et les transports sur le continent. Le 12 novembre, des milliers d'établissements scolaires en Italie ont reçu des messages électroniques menaçants signés par un certain Mikhaïl Andropov, identifié comme le chef du Vilayat de Misognistan. Cette signature énigmatique pointe désormais vers une ingérence étrangère organisée par des groupes d'extrême droite russes, tels que Muzhskoye Gosudarstvo, pour déstabiliser les démocraties européennes.

Signatures pseudonymes et indices géopolitiques

Le courriel envoyé depuis un compte taïwanais contient des menaces explicites de génocide et la promesse d'un puissant explosif à détonation à distance déposé dans un sac en plastique. L'identité derrière le pseudonyme Mikhaïl Andropov fait référence à Iouri Andropov, ancien secrétaire général du parti communiste de l'URSS de 1982 à 1984 et ancien président du KGB de 1967 à 1982. Cette utilisation d'un nom historique des services de sécurité soviétiques suggère une tentative de créer un récit de menace étatique ou de provocation historique pour masquer l'origine réelle des auteurs.

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La seconde partie de la signature, chef du Vilayat de Misoginistan, apporte des indices plus concrets sur les acteurs impliqués. Le terme Vilayat désigne une province ou une subdivision administrative, tandis que Misoginistan renvoie directement au groupuscule russe Muzhskoye Gosudarstvo. Ce mouvement, fondé par le blogueur et coach sportif Vladislav Pozdnyakov, est profondément marqué par une idéologie suprémaciste blanche et misogyne. La justice russe avait officiellement qualifié cette organisation d'extrémiste fin 2021, quelques mois avant le début de la guerre en Ukraine.

Opérations concertées et réponse ministérielle

Les évocations de déstabilisation et d'ingérence étrangère ne sont pas de simples spéculations, mais reflètent une réalité documentée par les autorités françaises et italiennes. Le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez a qualifié ces opérations de manifestement concertées, soulignant la possibilité claire d'une ingérence de la Russie ou d'autres pays désireux de déstabiliser les institutions occidentales. Cette approche vise à semer le doute et à paralyser le fonctionnement normal de la société civile par la peur.

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La campagne d'intimidation ne s'est pas limitée à l'Italie, pays directement visé par les menaces les plus virulentes. Le 12 novembre, des établissements scolaires en Irlande et au Royaume-Uni ont également été ciblés par des alertes similaires. En France, le ministère a confirmé trois fausses alertes dans des établissements situés à Marseille, dans le Jura et dans l'Aisne. Ces événements simultanés démontrent une coordination logistique et technique à l'échelle continentale, utilisant des outils numériques pour contourner les frontières nationales.

Impacts concrets et investigations techniques

Les conséquences matérielles de ces campagnes sont massives, entraînant l'évacuation de centaines d'établissements scolaires et la perturbation des transports aériens. Douze avions ont été déroutés en Europe, nécessitant la mobilisation de chasseurs et créant des chaos logistiques majeurs. Malgré ces perturbations, Giorgia Meloni a déclaré que le danger concret était écarté après les vérifications de sécurité, mais l'impact psychologique et économique reste significatif pour les communautés scolaires et les voyageurs.

Les enquêteurs d'Europol et des services de renseignements nationaux cherchent actuellement à démasquer les individus réels derrière les profils numériques. L'utilisation de VPN pour modifier la localisation géographique et contourner les restrictions complique considérablement les investigations. Les experts notent que les opérations de déstabilisation sur Internet sont devenues une arme politique courante. La piste du groupe Muzhskoye Gosudarstvo prend du poids, surtout après qu'une fausse alerte similaire avait paralysé l'aéroport de Sofia en Bulgarie plus tôt en novembre, bien que Vladislav Pozdnyakov ait nié toute implication directe.