Alertes à la bombe en Europe : 12 vols déroutés le 5 novembre

Douze vols européens déroutés le 5 novembre par de fausses alertes à la bombe. Ryanair, Wizz Air, Finnair et d'autres compagnies ciblées par des menaces anonymes.

Douze vols commerciaux traversant le ciel européen ont été perturbés ce jeudi 5 novembre à la suite de nouvelles alertes à la bombe, marquant la troisième vague de menaces similaires cette semaine. Ces incidents ont contraint plusieurs appareils à se dérouter, affectant gravement la ponctualité et la sécurité du trafic aérien continental, notamment sur les liaisons entre l'Italie et les pays d'Europe centrale et orientale.

Menaces ciblées sur les compagnies aériennes majeures

Le ministère bulgare des Transports a confirmé qu'une série d'appareils, originaires de Madrid, de Copenhague et de Londres-Stansted, et ayant Sofia pour destination finale, ont fait l'objet de fausses alertes à la bombe. Sur les trois avions concernés, deux ont atterri normalement à Sofia, tandis que le troisième, venu du Royaume-Uni, a été contraint de dévie vers l'aéroport de Plovdiv, situé à l'est de la capitale bulgare.

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Les services de sécurité ont procédé à l'inspection minutieuse des trois appareils et n'ont découvert aucun explosif, a indiqué à l'Agence France-Presse la porte-parole du ministère bulgare de l'Intérieur. Cette absence de danger concret a permis de rétablir rapidement la situation, bien que les procédures de sûreté aient ralenti le trafic au sol et dans les airs.

Interruptions à Prague, Helsinki et Milan Malpensa

La République tchèque a également été touchée par cette campagne de menaces. La porte-parole de l'aéroport de Prague, Denisa Hejtmankova, a précisé que les aéroports ont reçu des e-mails anonymes signalant la présence d'engins explosifs improvisés à bord de quatre avions se dirigeant vers Prague. Ces menaces ont déclenché une préparation immédiate pour l'atterrissage des vols concernés dans les délais les plus brefs possibles.

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En Finlande, un vol de la compagnie Finnair reliant Helsinki à Rome a été visé et escorté par des avions de chasse italiens jusqu'à l'aéroport de Fiumicino, a confirmé un porte-parole des Aéroports de Rome. Un autre vol de la même compagnie, Finnair, reliant Helsinki à Vienne, a également fait l'objet d'une fausse alerte, selon la porte-parole Stiina Tuunanen de la compagnie finlandaise.

Le nord de l'Italie n'a pas été épargné, avec deux vols de la compagnie Wizz Air au départ de l'aéroport de Milan Malpensa, à destination de Bucarest et de Varsovie. Le vol vers Varsovie a atterri à Vienne, comme l'a indiqué la compagnie dans un communiqué officiel, illustrant l'étendue géographique et la diversité des compagnies affectées par ces perturbations.

Contexte de perturbations récurrentes depuis le début de la semaine

Ces événements s'inscrivent dans une série de perturbations qui a débuté plus tôt dans la semaine. Lundi, un vol de Wizz Air reliant l'aéroport de Luton à Londres à Sofia avait été dérouté et contraint à un atterrissage d'urgence à Budapest. Mardi, une dizaine de vols commerciaux en Europe avaient déjà été visés, dont au moins quatre appartenant à la compagnie irlandaise Ryanair.

Au cours de ces incidents précédents, deux vols à destination de Varsovie, un vol de la compagnie scandinave SAS et un autre de la compagnie polonaise LOT avaient également été ciblés, ainsi qu'un vol Wizz Air reliant Bergame en Italie à Sofia. Cette répétition de menaces a soulevé des interrogations sur l'origine et les motivations derrière ces alertes, qui demeurent pour l'instant inconnues des autorités.

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Réactions des autorités et mesures de sécurité mises en place

Les autorités françaises, à travers le secrétaire général à la Défense et à la sécurité nationale Nicolas Roche, ont récemment évoqué la nécessité de vigilance accrue lors d'une audition parlementaire fin octobre. Bien que les menaces actuelles soient estimées peu crédibles par les experts en sécurité, les gouvernements européens maintiennent un niveau d'alerte élevé pour protéger les passagers et les infrastructures critiques.

L'impact sur les passagers et le fonctionnement des aéroports reste une préoccupation majeure pour les autorités compétentes. Les mesures de sécurité nécessaires ont été activées en veillant à minimiser autant que possible les perturbations, tout en assurant la sûreté absolue des vols et des installations aéroportuaires traversés par ces fausses alertes.