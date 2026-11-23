La police allemande maintient que 450 écoles concernées par des faux signaux ne présentent aucun danger. Les autorités dénoncent une campagne hybride et appellent au calme face à ces menaces abstraites.

La police allemande a confirmé l'envoi de courriels contenant des fausses alertes à la bombe contre plus de 450 établissements scolaires dans le pays, tout en assurant qu'il n'existe aucune menace concrète. Ces incidents ont eu lieu lundi et ont touché plusieurs régions, dont Berlin, le Bade-Wurtemberg, la Thuringe, la Saxe-Anhalt et la Rhénanie-Palatinat. Les autorités appellent à la prudence sans pour autant exiger d'évacuations massives, considérant ces signalements comme dénués de fondement.

Un vaste ciblage scolaire dans plusieurs régions

Au total, 450 écoles du Bade-Wurtemberg ont été directement concernées par ces notifications, tandis que les chiffres fédéraux complets n'ont pas encore été communiqués par les autorités. Un porte-parole du ministère de l'Intérieur a qualifié les menaces de " hautement abstraites " lors d'un point de presse régulier, précisant que les décisions d'évacuation n'étaient pas recommandées. Les écoles et les autorités de sécurité des Länder sont tenues d'être préparées à ce type d'incidents et de réagir de manière adaptée.

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Des courriels menaçants d'origine inconnue

La police de la Rhénanie-Palatinat a publié un communiqué expliquant que les auteurs, pour l'instant inconnus, ont affirmé avoir placé des engins explosifs dans les bâtiments. Le message de sujet utilisé par certains expéditeurs, cité par le quotidien Bild, était la phrase provocatrice : " La mort t'attend ". La police invite les établissements à la signaler toute menace, sans pour le moment détailler les protocoles à suivre, tout en maintenant un appel au calme.

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Une campagne de guerre hybride suspectée

Ces événements s'inscrivent dans un contexte plus large de fausses alertes contre des écoles et des avions en Europe, potentiellement liés à une campagne de guerre hybride. Le ministère de l'Intérieur français, dirigé par Laurent Nuñez, soupçonne une tentative de déstabilisation étrangère. Emmanuel Macron souhaite convoquer un Conseil de défense dans les prochains jours pour discuter de cette situation. La justice française enquête également sur un lien éventuel avec des puissances étrangères concernant ces perturbations.

Des réponses coordonnées face aux fausses menaces

La plupart des pays touchés ne jugent plus nécessaire d'évacuer les écoles après les mouvements de mi-novembre, comme en Italie. Lundi, la police danoise a également classé comme infondés les signalements reçus dans ses écoles. Cette coordination montre une volonté de ne pas céder à la panique tout en maintenant une surveillance accrue. Les autorités européennes cherchent à identifier les auteurs tout en rassurant la population sur la sécurité des lieux publics.