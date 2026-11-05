Alertes à la bombe : Douze vols européens déviés le 5 novembre 2026

Le 5 novembre 2026, une vague d'alertes à la bombe par e-mail contraint plus d'une dizaine de vols européens à des atterrissages d'urgence, incluant Dublin-Rome.

Ce jeudi 5 novembre 2026, le ciel européen a été perturbé par une série coordonnée d'incidents de sécurité. Plus d'une dizaine de vols commerciaux ont été contraints d'effectuer des atterrissages d'urgence ou d'être dérivés vers des bases militaires en raison d' alertes à la bombe. Cette vague de menaces, transmises principalement par e-mail, a engendré un chaos logistique majeur à travers le continent.

Détournement de Dublin à Évreux par l'armée française

Le vol reliant Dublin à Rome s'est retrouvé au centre de l'attention médiatique après avoir reçu une fausse alerte. L'appareil de type Airbus A320, transportant 151 passagers et six membres d'équipage, a dû changer de trajectoire. En France, l'armée de l'Air et de l'Espace a immédiatement été mobilisée pour escorter l'avion vers la base aérienne d'Évreux dans l'Eure.

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L'atterrissage sur cette base militaire n'a pas été sans incident. Le pilote irlandais aurait initialement refusé de se poser à cet endroit précis, provoquant une tension avec les autorités au sol. Le procureur de la République, Rémi Coutin, a confirmé ces éléments et a ouvert une enquête pour déterminer si une mise en garde à vue serait nécessaire. Les équipes de déminage étaient prêtes sur place pour inspecter minutieusement la carcasse de l'avion une fois celui-ci immobilisé.

Réseau Ryanair et Finnair touchés par les menaces

Les compagnies aériennes à bas coûts et les grands transports internationaux ont été les principales cibles de cette opération. La compagnie Ryanair a été particulièrement impactée avec plusieurs de ses liaisons déroutées. Le vol reliant Londres-Stansted à Sofia a été dirigé vers l'aéroport de Plovdiv en Bulgarie. Un autre vol en provenance de Copenhague a également fini sa course à Sofia.

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La compagnie finlandaise Finnair n'a pas été épargnée par cette série d'incidents. Son vol reliant Helsinki à Vienne a atterri à sa destination initiale, tandis que sa liaison entre Helsinki et Rome a été escortée par l'armée de l'air italienne avant l'atterrissage. Ces manœuvres d'escorte démontrent la rapidité de réaction des défenses aériennes nationales face à ces menaces asymétriques.

Impact sur les compagnies Wizz Air et Aegean Airlines

La compagnie hongroise Wizz Air a également dû faire face à une menace directe sur sa ligne Milan-Bucarest. Bien que l'avion soit parvenu à atterrir à sa destination finale sans incident majeur, la procédure de sécurité a été activée. De même, la compagnie grecque Aegean Airlines a vu son vol reliant Thessalonique à Milan se poser normalement après avoir reçu une alerte similaire.

La ville de Prague a également été visée par ce phénomène. Quatre avions en direction de cette capitale tchèque ont fait l'objet d'alertes à la bombe. Contrairement à d'autres cas, ces appareils ont atterri sans problème majeur, suggérant que les risques ont pu être rapidement neutralisés ou révélés comme purement fictifs par les équipes de sécurité tchèques.

L'arrière-plan britannique et les conséquences juridiques

Au Royaume-Uni, la situation a été tout aussi tendue. Les aéroports d'Heathrow et de Birmingham ont confirmé avoir reçu des menaces dans la matinée. Ces incidents surviennent peu de temps après une série similaire de fausses alertes, dont celle ayant touché un vol Wizz Air reliant Londres-Luton à la Bulgarie et ayant nécessité une escorte par avion de chasse.

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La transmission des menaces par e-mail pose des défis juridiques complexes pour les procureurs européens. Alors que les opérations de déminage se poursuivent, les autorités cherchent à identifier les auteurs de ces envois massifs. La coordination entre les services de renseignement et les compagnies aériennes reste essentielle pour prévenir de nouvelles dérives et assurer la sécurité des millions de voyageurs concernés.