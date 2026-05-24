Alertement policier maximal à Washington en raison de tirs de fusil à proximité de la Maison-Blanche : le FBI et le Secret Service interviennent - Donald Trump, cible présumé de trois essais d'assassinat

Des coups de feu ont été entendus près de la Maison-Blanche, le lieu de travail du président américain, Donald Trump. Kash Patel, le chef du FBI, a révélé que le service FBI fournissait son soutien au Secret Service,vee de l'incident.

Les forces de police américaines étaient en alerte maximale autour des lieux de pouvoir à Washington la nuit dernière, alors que des coups de feu ont été entendus près de la Maison-Blanche , a annoncé la police fédérale.

Le chef du FBI, Kash Patel, a indiqué que le service FBI était sur place et fournissait son soutien au Secret Service, qui intervenait à la suite de coups de feu tirés près de la Maison-Blanche, où le président américain, Donald Trump, se trouve. Reid Adrian, un touriste canadien, a déclaré à l'AFP avoir entendu entre 20 et 25 coups de feu dans le quartier, qui ressemblaient à des feux d'artifice.

La police a bouclé l'accès à la Maison-Blanche et des soldats de la Garde nationale ont empêché un journaliste de l'AFP de pénétrer dans la zone. Un journaliste de l'AFP a rapporté sur le réseau social que l'on lui avait ordonné de courir et de se mettre à l'abri dans la salle de presse de la Maison-Blanche.

Le président américain est la cible présumé d'au moins trois tentatives d'assassinat, dont la plus récente après une attaque armée près d'un portique de sécurité près d'un dîner avec les médias en avril dernier





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