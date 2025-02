Alerte Tremblement de Terre Fausse : Des Brésiliens Réveillés en Pleine Nuit par une Erreur Google

Une erreur du système Android de Google a déclenché des alertes de tremblement de terre fausses dans plusieurs États du sud-est du Brésil, réveillant des milliers de personnes en pleine nuit. La défense civile a rapidement démenti toute activité sismique, tandis que Google a présenté ses excuses et a déclaré qu'une enquête était en cours.

VVendredi matin, des milliers de Brésiliens ont été brutalement réveillés par une alerte au tremblement de terre qui n'a jamais eu lieu. Une erreur dans le système Android de Google a déclenché une fausse alerte sismique dans plusieurs États du sud-est du pays. Vers deux heures du matin, des habitants de São Paulo, Rio de Janeiro et Minas Gerais ont reçu un message indiquant un séisme de magnitude 5,5 sur le littoral paulista.

La Défense civile de São Paulo a rapidement démenti toute activité sismique. Le Brésil, situé au centre de la plaque tectonique sud-américaine, est relativement à l'abri des tremblements de terre majeurs, contrairement aux zones situées aux frontières des plaques tectoniques. Google a présenté ses excuses dans un communiqué et a affirmé qu'il avait rapidement désactivé le système d'alerte au Brésil et qu'une enquête était en cours. L'entreprise a ajouté : « Nous présentons nos excuses à nos utilisateurs pour la gêne occasionnée. » Le système d'alertes Android de Google utilise les téléphones Android pour estimer rapidement les vibrations des tremblements de terre et envoyer des alertes aux utilisateurs. Les personnes ayant reçu la notification ont également eu accès à des consignes de sécurité, notamment sur les précautions à prendre après un séisme, comme le choix des chaussures ou la vérification d'éventuelles fuites de gaz. Cependant, l'entreprise de Mountain View a tenu à préciser que son système « n'avait pas été conçu pour remplacer les systèmes d'alerte officiels ». L'erreur a soulevé des questions sur la fiabilité des systèmes d'alerte aux tremblements de terre et sur la nécessité d'une meilleure coordination entre les entreprises technologiques et les autorités gouvernementales. Reste à comprendre comment une telle erreur a pu se produire et à éviter qu'elle ne se reproduise.





20Minutes / 🏆 6. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

GOOGLE ANDROID ALERTE TREMBLEMENT DE TERRE BRASIL

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Google présente ses excuses après une fausse alerte au tremblement de terre sur AndroidGoogle a présenté ses excuses vendredi après que certains utilisateurs d'Android aient reçu une fausse alerte au tremblement de terre sur leurs téléphones. L'alerte, reçue vers 2 heures du matin, annonçait un séisme de magnitude 5,5 sur le littoral pauliste, mais la Défense civile de Sao Paulo a affirmé ne pas avoir enregistré d'activité sismique. Google a rapidement désactivé le système d'alerte au Brésil et enquête sur ce qui s'est passé.

Lire la suite »

Au Brésil, fausse alerte au tremblement de terre mais vraie erreur signée GooglePlusieurs propriétaires de téléphones Android ont reçu une fausse alerte au séisme dans la nuit de jeudi à vendredi au Brésil. Le géant a dû présenter ses excuses ce vendredi 14 février et annonce l’ouverture d’une enquête.

Lire la suite »

Le Japon se souvient du tremblement de terre de Kobe, trente ans plus tardLe 17 janvier 2025, le Japon a commémoré le 30e anniversaire du tremblement de terre de Kobe, qui a tué plus de 6 400 personnes en 1995. Cette cérémonie a permis de rappeler aux Japonais les leçons apprises de cette catastrophe et la nécessité de se préparer aux futurs séismes, notamment aux mégaséismes qui menacent le pays.

Lire la suite »

Japon : commémoration du tremblement de terre de Kobe, un risque accru de mégaséismeDes milliers de personnes ont commémoré vendredi le 27e anniversaire du tremblement de terre de Kobe, qui a tué plus de 6 400 personnes en 1995. L'événement a remis en lumière le risque croissant d'un mégaséisme dans les prochaines décennies.

Lire la suite »

Kobe se souvient du tremblement de terre dévastateur de 1995Il y a trente ans jour pour jour, un tremblement de terre de magnitude 7,3 a frappé le sud de la préfecture de Hyogo au Japon, faisant plus de 6 400 morts. La ville de Kobe, située à seulement 17 kilomètres de l’épicentre, a été particulièrement touchée avec un bilan de 4 500 morts. Des commémorations ont été organisées à Kobe pour honorer les victimes et partager la mémoire de cette tragédie.

Lire la suite »

Agen soutient toujours les associations marocaines après le tremblement de terreL'engagement des associations locales en faveur du Maroc après le séisme de septembre 2023 continue d'être soutenu par la ville d'Agen. Le maire et les adjoints se sont réunis avec les représentants de trois associations pour prendre stock des actions accomplies et des projets futurs.

Lire la suite »