Alerte Rouge aux Pollens : L'Hiver N'Est Pas Terminé

Le sud-est de la France est confronté à une forte circulation de pollens, même en plein hiver, nécessitant une alerte rouge pour neuf départements. Les pollens des cyprès, thuyas et genévriers, en particulier, posent un risque élevé d'allergies, suivis des pollens de frênes.

Le printemps arrive tôt cette année, et les pollens commencent déjà à circuler, notamment dans le sud-est de la France , même en plein hiver. Le réseau national de surveillance aérobiologique a émis une carte de vigilance ce mercredi 12 février 2025, mise à jour le 13 février. Neuf départements sont désormais en alerte rouge, dont quatre en Occitanie.

Il s'agit des Pyrénées-Orientales, de l'Aude, de l'Hérault, du Gard, du Vaucluse, des Bouches-du-Rhône, du Var, des Alpes-Maritimes et de la Corse.L'association prévient que les pollens des cyprès, thuyas et genévriers peuvent fortement déranger autour de la Méditerranée avec un risque d'allergie de niveau élevé. Ils sont accompagnés par les pollens de frênes avec un risque d'allergie moyen. Les journées ensoleillées, douces et venteuses de ces prochains jours favoriseront la dispersion des pollens dans l'air. Attention aux mimosas (acacias) qui sont également en pleine floraison dans le Sud et peuvent provoquer des allergies de proximité. Soyez vigilants aussi à l'intérieur car les acariens et les moisissures peuvent provoquer des symptômes allergiques. Si vous êtes allergiques, le Haut conseil de la santé publique propose des recommandations sanitaires simples : à la maison, rincez vos cheveux le soir, aérez au moins 10 minutes par jour, de préférence avant le lever et après le coucher du soleil, évitez d'aggraver les symptômes en ajoutant des facteurs irritants ou allergisants. À l'extérieur, il est conseillé d'éviter de tondre son gazon ou d'entretenir son jardin, de faire sécher le linge à l'extérieur et de garder les vitres fermées en cas de déplacement en voiture





