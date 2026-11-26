Intermarché lance un rappel pour des pommes de terre Terroirs 2,5kg vendues entre octobre et novembre 2026. Risque de toxicité digestif élevé dû aux glycoalcaloïdes.

La période hivernale, caractérisée par une forte consommation de raclettes et de plats mijotés, voit la mise en place d'une vigilance sanitaire accrue sur les produits alimentaires. Intermarché a initié un rappel volontaire immédiat pour la marque Terroirs, concernant spécifiquement des filets de pommes de terre raclette rissolées à vapeur pesant 2,5 kilogrammes. Cette décision découle de la publication d'une fiche d'alerte officielle sur la plateforme RappelConso, référencée sous le numéro 2026-11-0170.

Cette alerte de sécurité alimentaire, publiée le 25 novembre 2026, concerne des lots distribués sur l'ensemble du territoire national français. Les produits visés ont été commercialisés dans tous les magasins Intermarché entre le 16 octobre 2026 et le 19 novembre 2026. Les consommateurs doivent vérifier méticuleusement les codes-barres et les numéros de lot apposés sur les emballages pour confirmer l'appartenance de leurs achats à cette série concernée.

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Mécanisme de toxicité des glycoalcaloïdes

Le point critique identifié par SILVE INTERMARCHE, le distributeur responsable de la démarche, réside dans une concentration anormalement élevée de glycoalcaloïdes dans le produit. Ces substances chimiques sont produites naturellement par la pomme de terre comme mécanisme de défense contre les agressions extérieures ou les blessures de la peau.

Bien que tolérées à de faibles doses par l'organisme humain, une accumulation excessive de ces composés devient potentiellement toxique pour le tube digestif. Les analyses ont permis de détecter ce surplus de risque sanitaire, justifiant l'intervention immédiate pour protéger la santé des consommateurs et prévenir tout épisode d'intoxication alimentaire.

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Positions des acteurs et identification des lots

L'identification précise du produit concerné repose sur des références spécifiques que chaque acheteur doit consulter. Il s'agit des filets de marque Terroirs portant le GTIN (Global Trade Item Number) 3250399883488. Le numéro de lot critique à surveiller est le 26128774, spécifiquement pour les conditionnements de 2,5 kilogrammes.

Il est important de noter que ce rappel s'inscrit dans un contexte plus large de vigilance, s'ajoutant à d'autres alertes récentes concernant des pommes de terre rouges vendues chez des concurrents tels qu'Auchan, E.Leclerc et Lidl. Le statut de la procédure indique qu'elle est toujours en cours au 26 novembre 2026, avec une date de fin précise qui n'a pas encore été communiquée publiquement par les autorités.

Impacts sanitaires et conséquences pour les familles

La consommation de ces tubercules contaminés peut provoquer une gamme de troubles digestifs sévères, notamment des nausées, des douleurs abdominales intenses, des vomissements et des diarrhées. Le risque est amplifié si les pommes de terre ont été peu épluchées ou insuffisamment cuites lors de la préparation des plats.

Les populations les plus vulnérables, incluant les jeunes enfants, les personnes âgées et les individus aux systèmes immunitaires fragiles, présentent une sensibilité accrue à ces toxines. En cas d'apparition de symptômes dans les heures suivant la consommation, il est impératif de consulter un médecin en précisant la consommation de ce lot spécifique pour un diagnostic rapide et une prise en charge adaptée.

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Les filets concernés ne doivent en aucun cas être consommés, même si l'emballage est ouvert ou si les pommes de terre semblent visuellement saines. La mesure de précaution recommandée par les autorités sanitaires consiste à rapporter le produit directement chez Intermarché pour obtenir un remboursement intégral. Les consommateurs sont invités à jeter ou détruire les produits restants afin d'éviter toute ingestion accidentelle par d'autres membres du foyer.