Alerte Orange à Lyon pour Pollution aux Particules Fines

Un arrêté a été pris à Lyon pour limiter les émissions et lutter contre la pollution aux particules fines. La circulation différenciée est mise en place, la vitesse est limitée et des restrictions s'appliquent aux activités agricoles, industrielles et du BTP.

L' alerte orange a été déclenchée dans le bassin lyonnais, ce dimanche 16 février, en raison d'un épisode de pollution aux particules fines (PM10), a indiqué la préfecture du Rhône dans un communiqué. Un arrêté a été pris pour limiter les émissions avec différentes mesures qui prendront effet à minuit et à partir de 5h ce lundi 17 février pour la circulation. La circulation différenciée a notamment été instaurée.

Seuls les véhicules avec une vignette Crit'Air 'zéro émission moteur', de classe 1 ou de classe 2, sont autorisés à circuler au sein de la Zone à Faibles Émissions (ZFE) de la métropole de Lyon, à l'exception du périphérique et des voies M6/M7. La vitesse est également limitée à 70km/h sur tous les axes routiers du département au lieu de 80 et 90 km/h. En dehors de la circulation, des mesures s'appliquent également pour le secteur agricole (la pratique de l'écobuage est interdite), industriel (les opérations émettrices de particules fines doivent être reportées) et du BTP (les activités génératrices de poussières doivent être réduites). Concernant les particuliers, l'utilisation des cheminées à 'foyer ouvert' est interdite, la pratique du brûlage des déchets aussi ainsi que l'utilisation de bois pour comme chauffe individuel d'appoint. Pendant cette période, il est conseillé d'éviter les activités physiques intenses, de reporter celles qui demandent le plus d'effort, de s'éloigner des grands axes routiers et de demander conseil en cas de gêne respiratoire ou cardiaque.





